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30.01.2017 08:44:00
Mersin'de elektrik kesintisi
Mersin'in Anamur ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat Çarşamba günü, Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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