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29.01.2017 09:13:41
Mersin'de elektrik kesintisi
Mersin'in Anamur ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak Salı günü, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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