03.03.2017 07:06:30

Mersin'de eğitime 'şiddetli yağış' engeli

İl genelinde dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağıştan dolayı okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.