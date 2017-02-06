06.02.2017 11:42:17

Mersin'de carettaların yuvalama alanı temizlendi

Mersin'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından caretta carettaların yuvalama alanında temizlik çalışması yapıldı.

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Mersin'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından caretta carettaların yuvalama alanında temizlik çalışması yapıldı.Mersin AKUT ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yaptı.Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanı olan parktaki temizlik çalışmasında, aralık ayı sonunda yaşanan sel felaketi sonrası ortaya çıkan olumsuzlar ortadan kaldırılırken, kumsaldaki plastik, cam şişe, kıyafet gibi çok sayıda malzemeden oluşan 130 poşet çöp toplandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ahmet Çörtük'ün de katıldığı etkinlikte, 55 dönümlük alanda temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.Gümüşkum olarakta bilinen alan 1977 yılında mesire yeri, 2011 yılında ise Tabiat Parkı olarak ilan edilmişti. Saha içerisinde deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavi edildiği Mersin Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunuyor.