18.02.2017 13:34:53

Mersin'de atıklar elektrik olarak dönüyor

Mersin sınırları içerisindeki alanlarda evsel, ticari ve kurumsal kaynaklı katı atıkların ekonomik değer sağlaması için Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen, 'Sürdürülebilir Atık Yönetimi' projesi kapsamında atıkların geri dönüşümü devam ediyor.

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Mersin sınırları içerisindeki alanlarda evsel, ticari ve kurumsal kaynaklı katı atıkların ekonomik değer sağlaması için Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen, 'Sürdürülebilir Atık Yönetimi' projesi kapsamında atıkların geri dönüşümü devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Mersin genelinde merkez, Tarsus ve Silifke ilçeleri olmak üzere 3 adet katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisi yer alıyor.12 Ekim 2015 tarihinde elektrik üretimine başlayan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde saatte 6 mega watt elektrik üretiliyor. Elektrik üretimine 2016 yılı Nisan ayında başlayan Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde 1.2 mega watt, 2016 yılı Temmuz ayında hizmete açılan Tarsus Gürlü Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde ise saatlik 2.4 mega watt üretimim sağlanıyor.Katı atıkların değerlendirilmesi konusunda Mersin'de yeni bir çığır açan proje sayesinde Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinden 2014 yılında 2 milyon 337 bin 860 TL, 2015 yılında 5 milyon 49 bin 608 TL, 2016 yılında 4 milyon 504 bin 16 TL, üç yıllık zaman içinde ise toplam 11 milyon 891 bin 485 TL'lik bertaraf bedeli elde edildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, geliştirdiği 'Evsel Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretimi Projesi' ile 14-16 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin'de gerçekleşen Sağlıklı Kentler Birliği 25. Olağan Meclis Toplantısında, 'Jüri Özel Ödülüne' layık görüldü.Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'a Katı Atık Yönetimi ProjesiAvrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) projesi kapsamında Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi sınırları içinde yapılacak olan Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesislerinin proje bütçesi ise 20 Milyon Euro olarak belirlenirken, 2017 yılında ihalesi tamamlanarak inşaat sürecinin başlatılacağı proje 6360 Sayılı yasa gereği Akdeniz Katı Atık Birliğine üye olan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor ve Anamur, Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini kapsıyor.