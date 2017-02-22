22.02.2017 13:20:41

Mersin'de 23 PKK/KCK şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK-KCK'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik kent merkezindeki bazı adreslere geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütünün propagandasını yapmak, terör örgütü adına sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet yürütmek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişi gözaltına alındı. Şahısların ayrıca sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütünü savunucu paylaşımlarda bulundukları öğrenildi. Geçtiğimiz hafta 60 kişiden 26'sı adliyeye sevk edilmiş, bu şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.Bugün de Emniyette ifadeleri tamamlanan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 11 kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.