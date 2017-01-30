30.01.2017 16:14:26

Mersin'de 18 FETÖ şüphelisi gözaltında

Mersin'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ajanslardan alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 14 kişi ile örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

BASTONLA VURMAYA ÇALIŞTI

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere bastonuyla vurmaya çalıştı.

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