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Mersin Büyüşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'ı yenmek istiyor
26.01.2017 13:27:34

Mersin Büyüşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'ı yenmek istiyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu hafta sonu evinde oynayacağı Galatasaray maçını kazanmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, 'Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Bu hafta evimizde ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray'ı yenip, tekrardan bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz' dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu hafta sonu evinde oynayacağı Galatasaray maçını kazanmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Bu hafta evimizde ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray'ı yenip, tekrardan bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Beşiktaş'a 68-54 yenilen Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 7. mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 7 maçtan da galip ayrılan Mersin ekibi, 21 puanla 8. sırada yer alıyor. 14 maçta rakip potaya 954 sayı atan turuncu beyazlı ekip, potasında bin 25 sayı gördü. Bu hafta sonu evinde ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray'ı ağırlayacak olan Mersin ekibi, bu maçı kazanıp, tekrardan bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

"Beşiktaş karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, Beşiktaş karsısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Beşiktaş maçı öncesinde 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştık. Hedefimiz Beşiktaş maçını da kazanıp, bu seriyi devam ettirmekti. Bu maça iyi hazırlanmıştık ancak maça istediğimiz gibi başlayamadık. Özellikle bu maçta sayı bulmakta zorlandık. İlk iki periyotta rakibimiz bulduğu sayılarla sayı farkını açtı. Biz maçın 3. periyotunda biraz ağırlığımızı koysak da aradaki sayı farkını kapatamadık ve mağlup olduk. Bu mağlubiyet istemediğimiz bir sonuç oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

"Galatasaray maçını kazanıp, yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

Galatasaray maçıyla ilgili de Aydın, "Galatasaray ligin en güçlü ekiplerinden birisi. Şu anda 25 puanla ligin 3. sırasında bulunuyorlar. İstanbul'da oynadığımız maçta rakibimize yenilmiştik. Ancak bizim için rakip kim olursa olsun her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Bu maçta da hedefimiz, parolamız galibiyet olacak. Maçın zor geçeceğinin farkındayız. O yüzden maça iyi konsantre olup, özellikle iyi başlamalıyız. Eğer kendimiz gibi oynarsak bu maçı kazanacağını düşünüyorum. İlk yarının sonuna doğru bir galibiyet serisi yakalamıştık. Bu doğrultuda Galatasaray maçını kazanıp, yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Önümüzde daha çok maç var. Alacağımız galibiyetlerle ligi daha üst noktalarda bitireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da gruptan çıkma şansımız çok zor"

Euroleague A Grubu'nun 10. maçında dün akşam deplasmanda ZVVZ USK Praha 96-47 yenilen Mersin ekibi, grupta 10'da sıfır yaptı. Avrupa'da bir türlü istedikleri sonuçları elde edemediklerinin altını çizen Aydın, "Gerçekten bir türlü şansızlığımızı kıramadık. Son maç hariç oynadığımız diğer 9 maçta gerçekten iyi mücadele ettik ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Dün ki maç dışında maçları hep 6-7 sayı farkla kaybettik. Bizim Avrupa'da en büyük sorunumuz maçlara iyi başlayamadık. Bir tek evimizde oynadığımız Dynamo Kursk maçına çok iyi başladık ama o maçta da son periyotta oyuncularımız oyundan düştü ve mağlup olduk. Şu anda 10 maçta hiç galibiyet elde edemedik. Grupta 4 maçımız kaldı. Matematiksel olarak gruptan çıkma şansımız halen devam ediyor ama çok zor. Tabi biz ne olursa olsun kalan 4 maçımıza çıkıp, her zamanki gibi mücadelemizi sahaya yansıtacağız" dedi.

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