21.02.2017 11:21:32

Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligde üst sıralara çıkmak istiyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, bu hafta sonu evinde oynayacağı Botaş maçını kazanmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, 'Geçtiğimiz hafta Güney derbisinde Adana ASKİ'ye istemediğimiz şekilde mağlup olduk. Ancak ligde halen 8 maçımız var. Bu yüzden bu maçları kazanıp, play-off'a daha üst sıralarda girmek istiyoruz' dedi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, bu hafta sonu evinde oynayacağı Botaş maçını kazanmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Geçtiğimiz hafta Güney derbisinde Adana ASKİ'ye istemediğimiz şekilde mağlup olduk. Ancak ligde halen 8 maçımız var. Bu yüzden bu maçları kazanıp, play-off'a daha üst sıralarda girmek istiyoruz" dedi.Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Adana ASKİ'ye 70-58 yenilen Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 10. mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 8 maçtan da galip ayrılan Mersin ekibi, 26 puanla 9. sırada yer alıyor. 18 maçta rakip potaya bin 220 sayı atan turuncu beyazlı ekip, potasında bin 308 sayı gördü. Bu hafta sonu evinde Botaş'ı ağırlayacak olan Mersin ekibi, bu maçı kazanıp, tekrardan bir galibiyet serisine başlamak istiyor."Adana'da beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık"Adana ASKİ ve Botaş maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, geçtiğimiz hafta sonu Güney'in derbisinde Adana ASKİ karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta Avrupa maçından sonra bu maça hazırlanmış ve konsantre olmuştuk. Çünkü rakibimiz 8. sırada play-off hattı içinde, bizde aynı puanla 9. sırada yer alıyorduk. Biz bu maçı kazanıp, play-off hattında kendimize yer bulmak istiyorduk. Bu hedef doğrultusunda maça çıktık ama beklemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Özellikle maçın 3. periyotunda oynadığımız kötü oyun ve sayı bulamamamız bizi bu maçtan mağlup ayrılmamıza neden oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sonuç itibariyle maç bu. Yenmekte var yenilmekte. Bu mağlubiyeti telefi edebilecek güçte bir takımız. İnşallah önümüzdeki maçlarda alacağımız galibiyetlerle bu mağlubiyeti telafi ederiz" şeklinde konuştu."Botaş maçında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacağız"Botaş maçıyla ilgili de Aydın, "Bu hafta evimizde ligin güçlü ekiplerinden Botaş'ı ağırlayacağız. Rakibimiz her ne kadar ligde bizim altımızda yer alsa da iyi bir ekip. Zaten bu ligde her takım birbirini yenebilecek güçte. O yüzden bu doğrultuda maça hazırlanıyoruz. Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacağız. Çünkü bu maçtan alacağımız kötü bir sonuç bizi play-off yolunda zora sokar. Özellikle bu hafta bizim üstümüzdeki rakiplerimiz birbirleriyle oynuyor. O yüzden alacağımız bir galibiyet bizim üst sıralar için şansımızı daha da artırabilir. Biz kendimiz gibi oynarsak bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah seyircimiz önünde güzel bir galibiyet alır, üst sıraları zorlarız" diye konuştu."Avrupa'da istediğimiz hedefe ulaşamadık"Kadınlar Euroleague A Grubu'nun 13. maçında evinde Wisla Krakow'a 83-74 yenilen Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'ya veda etti. Grup maçlarını değerlendiren Aydın, "Maçlar öncesi hedefimiz ilk 4'e girip, bir üst tura çıkmaktı. Maçlara da çok iyi hazırlanmıştık ancak grup maçlarına iyi bir başlangıç yapamadık. Özellikle maçlara iyi başlayamamamız bize mağlubiyetler getirdi. Grupta oynadığımız ilk 10 maçımızın hepsinde mağlup olduk. Buda bizi moral olarak düşürdü. Ama 11 ve 12. maçta aldığımız galibiyetlerden sonra Eurocup için umudumuz oldu. O yüzden de Wisla Krako maçını mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bu maçada istediğimiz gibi başlayamadık. Sonradan maçı toparlasak da aradaki sayı farkını bir türlü azaltamadık ve mağlup olduk. Maalesef Avrupa'da istediğimiz hedefe ulaşamadık. Artık grupta son maçımızı bir diğer Türk ekibi olan Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız ve maçlarımızı tamamlayacağız. Artık bizde lige ve Türkiye Kupası maçlarına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.