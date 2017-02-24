24.02.2017 15:11:40

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni cadde ve sokaklar açmayı sürdürüyor

Uzun yıllardan bu yana yol açılması planlanan fakat bir türlü yapılmayan Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Çalışmalar ile Yenişehir İlçesi ile Toroslar ilçesinin kesiştiği nokta olan Efrenk Deresi'nden başlayan Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi, Toroslar ilçesi Gazi Osman Paşa Caddesi ile birleştirilecek.

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Uzun yıllardan bu yana yol açılması planlanan fakat bir türlü yapılmayan Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Çalışmalar ile Yenişehir İlçesi ile Toroslar ilçesinin kesiştiği nokta olan Efrenk Deresi'nden başlayan Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi, Toroslar ilçesi Gazi Osman Paşa Caddesi ile birleştirilecek.Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 8 Haziran 2016 tarihli 559 sayılı karar ile yapımına başlanan Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde toplam 750 metre yol yapılacak. Yol yapım çalışmaları kapsamında yol güzergahı üzerinde bulunan binaların yıkımına ise devam ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında 17 konut istimlak bedeli ödenerek yıkılırken, 7 konut hakkında ise yıkım kararı alındı. Mersin'de trafiğin rahatlaması için başlatılan bir diğer yol çalışması ise 201. Cadde üzerinde devam ediyor. Demokrasi Bat-Çık Projesi'nin yapımı öncesinde alternatif yol olarak kullanılan ve 700 metrelik bölümü tamamlanan 201. Cadde'de deplase çalışmalarının tamamlanması ile başlayan çalışmalar kapsamında bin 400 metre daha yol yapılacak. Derz ve dolgu malzemeleri serilen yolun bir kısmında ise yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlanması ile birlikte 2 bin 100 metre uzunluğunda olacak olan 201. Cadde, Okan Merzeci Bulvarı ile Karaisalı Caddelerini birbirine bağlayacak.Çocukluğunun burada geçtiğini ifade eden bölge sakinlerinden Sadık Şaşmaz, "Burada 40 yıldır kamulaştırma yapılacağı söyleniyor. İnşallah hayırlı olur. Yol açılırsa trafik çok rahatlayacak. Bölgede daha önce çok fazla kaza oluyordu, yolun yapılması ile birlikte kazaların önüne geçilecek" dedi.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında konuşan vatandaş Ali Teke ise 36 yıldır aynı mahallede ikamet ettiğini kaydederek, yol yapımı için başlayan yıkımlarla alakalı uzun yıllardan bu yana söylenti olduğunu belirtti. Yolun açılması halinde çevre yollarının da rahatlayacağına dikkat çeken Teke, "Yolun açılması ile birlikte Mersinliler rahat eder" şeklinde konuştu.