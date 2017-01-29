29.01.2017 14:26:52

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde liyakata göre iş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, personellerin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesini ve görevlendirilmesini sağlayacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çalışan Bilgi Bankası'nı kurarak faaliyete geçirdi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, personellerin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesini ve görevlendirilmesini sağlayacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çalışan Bilgi Bankası'nı kurarak faaliyete geçirdi.Her personele yetkinliğine göre görevMersinlilerin daha kaliteli hizmet alması amacı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 'Çalışan Bilgi Bankası' projesi faaliyete geçirildi.Büyükşehir Belediyesi, kalite çalışmaları kapsamında iyileştirilme çalışması olarak kuruduğu Çalışan Bilgi Bankası aracılığı personellerinin çeşitli kriterlere göre değerlendirilerek yetkinliklere göre görevlendirilmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Çalışan Bilgi Bankası formunu dolduran personellere hobileri, eğitim durumu, ilgi alanları ve engel durumu gibi konularda sorular soruldu. Doldurulan formların tamamlanmasının ardından her personel verdiği bilgiler doğrultusunda yetkin olduğu alanda değerlendirildi.Afetlerde görev alacakHem personelin yeterlilik durumunu değerlendiren hem de kaliteli hizmeti vatandaşa sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu bilgi bankasında, sivil savunma ve ilk yardım eğitimi aldığını belirten personellerin olası bir afet durumunda aldıkları eğitimler doğrultusunda görevlendirileceği belirtilirken, müzik meraklılarının da yapılacak sanatsal faaliyetlere davet edildiği bildirildi.Öte yandan çalışanların eğitim seviyelerinin de yer aldığı bilgi bankası aracılığı ile çıkan sonuçlar doğrultusunda personellerin eğitim eksiklikleri belirlendi. Belirlenen eksiklikler doğrultusunda ihtiyaç duyulan eğitimler verilerek personelin daha etkin olması sağlanacak.