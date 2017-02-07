SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Mersin bu dönem planlı büyüyor
07.02.2017 16:58:21

Mersin bu dönem planlı büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, planlı gelişen bir Mersin için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, planlı gelişen bir Mersin için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, plan altlıkları ve ürettiği imar haritaları ile kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Mersin oluşturma yolunda emin adımlarla yürüyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, il sınırları bütününde, yatırımları konu alan plankoteler (arazinin topoğrafik yapısını gösteren haritalar), jeolojik etütler ve imar uygulamaları ile yapı ruhsatı ve yapı kullanım izinlerini titiz bir şekilde düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapıların engellenmesi adına mahkeme kararlarının uygulanması hususunda ilçe belediyeleri ile eşgüdümlü çalışarak tarihine ve kültürel varlıklarına sahip çıkıyor. Bu çalışmalarla birlikte Mersin, kentsel dönüşüme hazır hale getiriliyor.

Düzenli kentleşmeye adım adım

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen Toroslar ilçesindeki Akbelen, Yusuf Kılıç ve Mithat Toroğlu mahallesindeki bölgede, vatandaşlara kaliteli, deprem ve olası afetlere dayanıklı yapılar üretilmesini sağlamak ve bölgede yaşayan insanların ihtiyacı olan yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi alanların düzenlenmesi ile çevrenin yaşam kalitesinin artırılması, bu alanlar ve yakın çevresinde eksikliği hissedilen kentsel donatı alanlarının, ekonomik faaliyet alanlarının yanı sıra altyapı ve ana ulaşım akslarının yapımının sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Devam eden süreçte İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Akdeniz ilçesindeki Bahçe, Barış ve Mahmudiye mahallelerinin fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması adına belirlenen bölgelerde kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin Akdeniz Belediyesi ile eşgüdüm içerisinde uygulanması kararı aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı aynı zamanda Yenişehir ilçesindeki Barbaros ve Eğriçam mahallelerinde kentsel dönüşüm sınırlarını belirleyerek, dönüşüm ve gelişim çalışmalarına başladı.

Kamu projelerinin planlama çalışmalarının tüm teknik hizmetlerini de tamamlayan İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı, Belediye Hizmet Binası, Bilim ve Gençlik Merkezi, Çocuk Üniversitesi, Makine İkmal, Anamur Hal, Orman Deposu, Katı Atık Aktarma İstasyonu, Anamur Mezbahane, Makine İkmal, Akdeniz Toptancı Hali, Silifke Mezbahane, Erdemli Otogar, Hal ve Mezbahane, Mut Mezbahane, Toroslar Hayvan Barınağı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Heliport Alanı, Yenişehir İlçesi Katlı Kavşak plan tadilatları, Kocavilayet Spor Tesisi ve Bozön Mezarlık Alanı gibi projelerde ise çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, il sınırlarının tamamında tüm birimleri ile kentte yer alan kurumlar ve vatandaşların doğru ve güncel mekânsal bilgiye hızlı erişiminin sağlanması adına da çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, il sınırlarında bulunan toplam 532 sit alanı ve bin 100 tescilli yapıda Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışıp, alınan kurul kararlarının denetimini ve uygulanmasını sağlıyor. Tescilli yapılarda yapılacak tadilat ve onarımlar için Basit Onarım İzin belgeleri düzenleyen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, bu bağlamda 3 yılda toplam iki yüz ellinin üzerinde KUDEB denetimi yaparak, tescilli yapılara 8 adet Ön İzin Belgesi, dört adet Uygunluk Belgesi düzenledi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

İstanbul’da silahlı çatışma: 2 yaralı
İstanbul’da silahlı çatışma: 2 yaralı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da iki grup arasında çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği minibüste 2 yolcu patlayan camlardan hafif şekilde yaralandı.
07.02.2017 17:08:52
CHP PM cuma günü toplanacak
CHP PM cuma günü toplanacak
CHP Parti Meclisinin 10 Şubat 2017 Cuma günü toplanacağı bildirildi.
07.02.2017 17:08:50
Futbolda video yardımcı hakem uygulaması test edilecek
Futbolda video yardımcı hakem uygulaması test edilecek
TFF, İsviçre'de yapılan toplantılar sonrası testlerin mart ayında başlaması konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.
07.02.2017 17:07:07
19 kişi Bylock'tan gözaltına alındı
19 kişi Bylock'tan gözaltına alındı
Afyonkarahisar merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.
07.02.2017 16:57:54
Ağrı Belediyesi'nde görevden uzaklaştırma
Ağrı Belediyesi'nde görevden uzaklaştırma
DBP'li Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Polat ile 5 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırdı.
07.02.2017 16:41:27
“Kurtlar Vadisi Darbe” soruşturmasında karar
“Kurtlar Vadisi Darbe” soruşturmasında karar
15 Temmuz darbe Girişiminden kısa bir süre önce Türk Patent Enstitüsü’ne “Kurtlar Vadisi Darbe” adıyla marka başvurusunda bulunulmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
07.02.2017 16:41:11
Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarın gün boyu fırtına beklendiği bildirildi.
07.02.2017 16:30:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'MİT ajanları ByLock şifresini kırmak için Litvanya'daki server binasında operasyon yaptı'
'MİT ajanları ByLock şifresini kırmak için Litvanya'daki server binasında operasyon yaptı'
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Kırgızistan FETÖ okulları için kararını verdi
Kırgızistan FETÖ okulları için kararını verdi
'El Bab kuşatıldı' iddialarına açıklama
'El Bab kuşatıldı' iddialarına açıklama
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi
Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları