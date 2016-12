27.12.2016 10:56:33

Mersin, 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, 3 maçlık mağlubiyet serisine bu hafta son vermek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, 3 maçtır sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını ifade ederek, '3 maçtır şanssız bir şekilde yeniliyoruz. Artık bu gidişe evimizde oynayacağımız Tosyalı Toyo Osmaniye GSK'yi yenerek son vermek istiyoruz' dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, 3 maçlık mağlubiyet serisine bu hafta son vermek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, 3 maçtır sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını ifade ederek, "3 maçtır şanssız bir şekilde yeniliyoruz. Artık bu gidişe evimizde oynayacağımız Tosyalı Toyo Osmaniye GSK'yi yenerek son vermek istiyoruz" dedi.Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ne 73-54 mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 6. mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 4 maçtan da galip ayrılan Mersin ekibi, 14 puanla 10. sırada yer alıyor. 10 maçta rakip potaya 675 sayı atan turuncu-beyazlı ekip, potasında 752 sayı gördü. Cuma günü evinde Tosyalı Toyo Osmaniye GSK'yı ağırlayacak olan Güney ekibi, bu maçı kazanıp 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor."3 maçtır istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz"İstanbul Üniversitesi ve Tosyalı Toyo Osmaniye GSK maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, İstanbul'da maça iyi başlayamadıklarını ifade ederek, "Bu maçta özellikle ilk periyotta sayı bulmakta zorlandık. Rakibimiz maçın başında bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açtı. Biz her ne kadar ikinci periyotta toparlanır gibi olsak da 3 ve 4. periyotlarda yine rakibimiz bizden üstün oynadı ve maçı kazandı. Yenildiğimiz için üzgünüz. Aslında bu oynadığımız oyun 3 maçtır devam ediyor. 3 maçtır istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz. Bunun yanında şanssızlıklarımız da oluyor. Ancak biz istediğimiz oyunu ortaya koysak her takımı yenebiliriz" şeklinde konuştu."3 maçlık mağlubiyet serisine bu hafta son vermek istiyoruz"Tosyalı Toyo Osmaniye GSK maçıyla ilgili de Aydın, "Rakibimiz her ne kadar ligin sonunda olsa da zorlu bir maç bizi bekliyor. Çünkü bu ligde herkes herkesi yenebilecek konumda. O yüzden kolay maç diye bir şey yok. Biz özellikle bu maça daha iyi hazırlanıp, daha iyi konsantre olacağız. Çünkü 3 maçlık bir mağlubiyet serimiz var ve artık bunu sona erdirmek istiyoruz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Çalışmalara bugün başladık. Mersin Büyükşehir Belediyespor gibi oynarsak maçı kazanırız. Bu maçı kazanıp, yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Çünkü bizim bir hedefimiz var. İlk yarıyı ilk 8 içinde bitirmek istiyoruz. Bu sayede Türkiye Kupası'nda da mücadele edeceğiz. İnşallah alacağımız galibiyetlerle bunu başaracağız" diye konuştu.Aydın, ayrıca cuma günü evlerinde oynayacakları maça bütün Mersinlileri davet ederek, kendilerine destek olmalarını istedi.Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligin 11. haftasında 30 Aralık Cuma günü saat 18.00'de Edip Buran Spor Salonu'nda Tosyalı Toyo Osmaniye GSK'u ağırlayacak.