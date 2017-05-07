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Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başlıyor
08.05.2017 09:43:10

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başlıyor

Mesir macununun mucidi ünlü Hekim Merkezefendi adına düzenlenen 18'inci Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başlıyor. Şölen havasında geçecek festivalde binlerce kişiye havadan mesir macunu saçılırken ünlü sanatçılar da vatandaşlarla buluşacak.

Mesir macununun mucidi ünlü Hekim Merkezefendi adına düzenlenen 18'inci Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başlıyor. Şölen havasında geçecek festivalde binlerce kişiye havadan mesir macunu saçılırken ünlü sanatçılar da vatandaşlarla buluşacak.

Zeytinburnu Belediyesi, bu yıl 18'incisini düzenleyeceği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ni, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'da Merkezefendi Camii yanında gerçekleştireceği Mesir Macunu Şöleni ile başlatıyor. Havadan mesir macununun saçılacağı festivalde binlerce kişiye 41 çeşit baharattan hazırlanan, birçok hastalığa şifa olduğu bilinen ve tamamlayıcı tıbbın ilacı olarak kabul görmüş mesir macunu dağıtılacak.

Ferhat Göçer, Yavuz Bingöl ve İlyas Yalçıntaş Konseri

Ferhat Göçer'in açılış konseriyle başlayacak olan festivalde Yavuz Bingöl, İlyas Yalçıntaş, Bekir Ünlüataer, İsmail Altunsaray, İmera ve İncesaz Grubu gibi sevilen sanatçılar da sahne alacak. Gençlerin konserlere doyacağı festivalde çocuklar için gün boyu illüzyon, akrobasi ve jonglör gösterisi yapılacak. Çocuk programlarının sevilen ismi Hüseyin Goncagül'ün birbirinden farklı şovlarıyla eğlenecek olan çocuklar Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Karakaçan, Keloğlan ve Sümsük gibi ücretsiz açık hava tiyatro oyunlarıyla da keyifli dakikalar geçirecek.

Dokuz gün sürecek festivalde Yenikapı Mevlevihanesi, Balıklı Meryem Ana Rum Manastırı, Merkezefendi Kabristanı ve Külliyesi, Mimar Sinan'ın inşa ettiği asırlık hamam ve Topkapı surları gibi Zeytinburnu'nun tarihi ve mistik mekanlarının otobüslerle tanıtılacağı ücretsiz kültür gezileri düzenlenecek. Ayrıca Şeyh Çelebi'nin eserlerini bestelediği tarihi mekanlarından biri olan Nağmedar'da sanatseverleri kanun, ut ve kemane eşliğinde icra edilen Türk sanat ve tasavvuf müziği dinletisi bekleyecek. Dinleti eşliğinde yudumlanan çaylar ise belediyenin ikramı olacak.

Her gün yüzde yüz doğal şerbet ikramının da yapılacağı festival alanına gelmek isteyen vatandaşlar, akşam saat 18.00'da 15 Temmuz Meydanı'ndan Merkezefendi'ye kalkan ücretsiz servislerden yararlanabilecek. Dokuz gün boyunca farklı etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalde 17 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'da ev hanımlarının maharetlerini döktüreceği altın ödüllü Yöresel Yemek Yarışması düzenlenecek. Aynı gün saat 19.00'da İstanbul Bilim, Sanat, Kültür ve Eğitim Derneği Sema Topluluğu, Yenikapı Mevlevihanesi'nde izleyicilere unutamayacakları Sema Ayin-i Şerifi düzenleyecek. 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da ise festival alanında ünlü hekim Merkezefendi'yi anma gecesi düzenlenecek.

Sağlıklı yaşam üzerine seminer ve atölyeler

19, 20 ve 21 Mayıs günleri Yenikapı Mevlevihanesi'nde sağlık tarihi ve müzeciliği, akademisyenler tarafından çeşitli sempozyumlarla ele alınarak, sağlık konuları ve tıbbın gelişim serüveni, müzecilik tarihi üzerinden katılımcılara anlatılacak.

700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde ise regresyon terapisi, doğal kozmetikleri nasıl kullanmalı, zehirli bitkiler, süt ürünlerinin muhafazası, doğal bitki özleri, hipnoz tedavisinde temel yaklaşımlar, süt reçeli yapımı, ilkyardım bitkileri, alzheimerdan korunma yöntemleri, şile bezinden taş baskılar, katlama çiçekler, bitkilerin sosyal hayatı hakkında vatandaşlara bilgi verilecek. Ayrıca balm yapımı, doğal parfüm yapımı, konserve yiyecekler ve sağlıklı gıda, maserasyon tekniği, nakışlı çiçek kolyeler, ağrı tedavisi, filizlerle salatalar, peynir yapımı, tıbbi bitkilerin kullanımında iki ekol, ekolojik yapılar, hurma çikolatası yapımı, doğum destekçisi doula gibi konular üzerine uygulamalı seminerler düzenlenerek vatandaşlara sağlıklı yaşamın faydaları aktarılacak. Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde ayrıca çocuklar için kapı süsü yapımı, turşu kurma, mikado, topaç, dart, oyuncak ağaç, oyuncak at ve taşlardan tablo yapımı gibi atölyeler de düzenlenecek.
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