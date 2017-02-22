22.02.2017 16:01:23

Merkezefendi Belediyesi'nden yeni yollar

Merkezefendi Belediyesi, Hacıeyüplü Mahallesi'nde 46 bin metrekarelik alanda yol açma çalışmasına başladı.

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Merkezefendi Belediyesi, Hacıeyüplü Mahallesi'nde 46 bin metrekarelik alanda yol açma çalışmasına başladı.Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlarda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hacıeyüplü Mahallesi 3162 Sokakta 46 bin metrekarelik alanda süren yol açma çalışması İzmir yolunu Salihağa Mahallesi'ne bağlıyor. Çalışmayla 25 metre genişliğinde 1,5 kilometrelik yol açılacak.Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "İlçemizde yaptığımız çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzde Hacıeyüplü Mahallesi'nde yol açma çalışması yapıyor. Burada İzmir yolunu Salihağa Mahallesi'ne bağlayan 1,5 kilometrelik bir yol açıyoruz" dedi.