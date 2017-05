07.05.2017 20:58:27

Merkez efendi mahalli Off-Road yarışlarında şampiyonlar kupalarını aldı

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. DENDOFF Mahalli yarışları nefes kesti. Cumartesi koşulan orman etabının ardından pistte yapılan yarışla sona erdi. Yarışmalarının sonunda şampiyonlara kupaları teslim edildi.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. DENDOFF Mahalli yarışları nefes kesti. Cumartesi koşulan orman etabının ardından pistte yapılan yarışla sona erdi. Yarışmalarının sonunda şampiyonlara kupaları teslim edildi.Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'ye kazandırılan Off-Road pistinde hafta sonunda 2. DENDOFF Mahalli yarışları düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu yarışta zorlu parkurlarda 20 araç kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından şampiyonlar, kuplarını Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu'nun elinden aldı.Yarışlara AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cahit Özkan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert ve çok sayıda vatandaş katıldı.Orman etabı ile başlayan etkinlik pistte kıyasıya yarışlarla sona erdiYarışların ilk etabı olan 'Orman Etabı'nda heyecan doruktaydı. Cumartesi günü gerçekleştirilen orman etabında araçlar dağların arasında inanılmaz bir mücadele gösterdi. Pazar günü ise Merkezefendi Belediyesi Off-Road pistinde de heyecan tavan yaptı. Türkiye'nin 4 bir yanından on binlerce adrenalin tutkunu Denizli'ye akın etti. Yarışta 20 araç ile 22 pilot katıldı. Denizli, Ankara, Ordu, Giresun, Datça, Tekirdağ illerinin yarışçıları yer aldı. Yarışın ilk startını da Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu verdi.Ödül töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Geçen sen 29-30 Ekim tarihlerinde gösterilerle başlamıştı. 2017 mahalli yarışlarla başlattık. İnşallah 2018'de ise ulusal yarış takvimine aldırmak istiyoruz. Bizim için bugün 1. Lig'e çıkma mücadele günü. Daha sonra da inşallah ulusalda başarılı olduktan sonra uluslararası bir yarışmaya Merkezefendi Off-Road olarak imza atalım. Bütün hedefimiz her geçen gün çıtayı yükselterek kaliteyi artırarak daha güzel bir organizasyona hep birlikte imza atabilmek"Kupalar Başkan Subaşıoğlu'ndan2. DENDOFF mahalli yarışlarının sonunda şampiyonlar belli oldu. Genel klasman sıralamasında Özgür Yaprak ve yardımcı sürücüsü Aykan Demirkapı şampiyonluğa uzandı. 2. sırayı ise Erdoğan Kovancı ve yardımcı sürücüsü Halil İbrahim Elieyi aldı. Yarışı 3. Sırada tamamlayan ise Hakan Özdemir ve yardımcı sürücüsü Mehmet Can oldu.Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yarış sonunda şampiyonlara kupalarını verdi. Yine ödül töreninde Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve DENDOFF Başkanı Hüseyin Uyar birbirlerine teşekkür plaketi takdim etti.