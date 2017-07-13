13.07.2017 15:10:01

Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Temmuz ile biten haftada 75 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 7 Temmuz ile biten haftada 75 milyon dolar artarak 108 milyar 784 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 84 milyon dolar azalarak 90 milyar 197 milyon dolardan 90 milyar 113 milyon dolara indi.



Altın rezervlerinde ise 7 Temmuz haftasında 159 milyon dolar artarak 18 milyar 512 milyon dolardan 18 milyar 671 milyon dolara yükseldi.