17.07.2017 15:23:17

Merkez Bankasından dolar tahmini

Merkez Bankası beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55'den yüzde 9,49'a geriledi. Doların yıl sonu tahmini de bu yıl sonu için 3,75 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,25 iken, bu anket döneminde yüzde 0,18 oldu. Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,22 ve yüzde 0,21 oldu. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,57 olarak gerçekleşti.



2017 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi,reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.



Cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,55 iken,bu anket döneminde yüzde 9,49 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,32 iken, bu anket döneminde yüzde 8,41 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,90 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.



2017 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde,TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,2 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 28,8 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 21,4 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 19,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında,yüzde 28,6'sının beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 23,8'inin beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlendi.



2017 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 43,5 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 49,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 11,3'ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 88,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.



FAİZ BEKLENTİLERİ



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,96 iken, bu anket döneminde yüzde 11,95 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,97 iken,bu anket döneminde yüzde 11,96 olarak gerçekleşti.



2017yılı Temmuz ayı anket döneminde,vadesine üç ay yada üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS)yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 10,87, 10,85, 10,87, 10,76, 10,41 ve 10,06 olarak gerçekleşti.



Vadesine beş yıl yada beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,54 iken, bu anket döneminde yüzde 10,69 oldu. Vadesine on yıl yada on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,48 ve yüzde 10,67 olarak gerçekleşti.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,01, 8,09 ve 8,11 olarak gerçekleşti.



DÖVİZ KURU



2017 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,76 TL iken, bu anket döneminde 3,75 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 3,90 TL olarak gerçekleşti.



2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 36,3 milyar dolara yükseldi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,7 milyar dolar ve 38,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1'e yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.