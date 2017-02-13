SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini revize etti
13.02.2017 15:22:46

Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini revize etti

Merkez Bankası 2017 yılı Şubat ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, yılsonu dolar beklentisini 3,86 TL’den 3,88 TL’ye yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları / TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,86 TL iken, bu anket döneminde 3,88 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 3,96 TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,69 iken, bu anket döneminde yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 0,76 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,95 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,48 iken, bu anket döneminde yüzde 8,87'ye yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,21 ve yüzde 7,59 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 48,9 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 39,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 24,6'sının 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 38,6'sının beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 14,0'ünün beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde33,9'unun beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 64,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi. 2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,3 olasılıkla yüzde7,50-7,99 aralığında, yüzde 31,8 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,2 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 48,9 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 39,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,9'unun beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 64,3'ünün beklentilerinin ise yüzde7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,55 iken, bu anket döneminde yüzde 10,19'a yükseldi.TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 9,13 iken, bu anket döneminde yüzde 10,37 olarak gerçekleşti. 2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay ,1,3,6,12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 10,87, 10,94, 10,89, 10,81, 10,43 ve 10,11 olarak gerçekleşti. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,03 iken, bu anket döneminde yüzde 10,97 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,13 ve yüzde 11,00 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3,6,12,24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,43, 8,59, 8,52 ve 8,32 olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,4 milyar dolar iken, bu anket döneminde 35,6 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,2 milyar dolar ve 37,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2,9 oldu. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

ABD ve Rusya'dan ilk üst düzey temas
ABD ve Rusya'dan ilk üst düzey temas
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın Almanya'da düzenlenecek G20 toplantısı öncesinde bir araya gelmesi bekleniyor
13.02.2017 15:39:00
Dünyanın en büyük üçüncü demiryolu fuarı İstanbul'da
Dünyanın en büyük üçüncü demiryolu fuarı İstanbul'da
Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı 2-4 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek.
13.02.2017 15:34:38
Ankara Üniversitesi'nde ’ihraç’ protestosu
Ankara Üniversitesi'nde ’ihraç’ protestosu
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) öğrenci ve akademisyenlerden oluşan bir grup, kampüs içerisinde basın açıklaması yaparak ihraçları protesto etti.
13.02.2017 15:33:43
400 bin konutun elektriği çöpten üretiliyor
400 bin konutun elektriği çöpten üretiliyor
Katı atık düzenli depolama alanlarında faaliyet gösteren 28 tesisten elde edilen yıllık 1 milyon 386 bin megavatsaat elektrikle, 400 bin konutun ihtiyacı karşılanabiliyor.
13.02.2017 15:32:15
Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini revize etti
Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini revize etti
Merkez Bankası 2017 yılı Şubat ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, yılsonu dolar beklentisini 3,86 TL’den 3,88 TL’ye yükseltti.
13.02.2017 15:22:46
Bursa’da PKK operasyonu: 26 gözaltı
Bursa’da PKK operasyonu: 26 gözaltı
Bursa’da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6’sı kadın 26 kişi gözaltına alındı.
13.02.2017 15:14:45
Azerbaycan’da yeni bakanlık kuruldu
Azerbaycan’da yeni bakanlık kuruldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı kurulması kararını imzaladı.
13.02.2017 15:02:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
'PKK'nın tüm üs bölgelerine girildi'
'PKK'nın tüm üs bölgelerine girildi'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
İsrail ezanı yasakladı
İsrail ezanı yasakladı
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
Erzurum'da 7 saatlik Kürtçe yasağı
Erzurum'da 7 saatlik Kürtçe yasağı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları