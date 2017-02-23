23.02.2017 15:00:15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 105 milyar 371 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de, 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 92 milyar 799 milyon dolardan 89 milyar 50 milyon dolara geriledi. Altın rezervlerinde ise 17 Şubat haftasında herhangi bir değişim olmadı.
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azaldı.Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 105 milyar 371 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de, 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 92 milyar 799 milyon dolardan 89 milyar 50 milyon dolara geriledi. Altın rezervlerinde ise 17 Şubat haftasında herhangi bir değişim olmadı.