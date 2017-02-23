23.02.2017 15:10:03

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azaldı

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Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azaldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 105 milyar 371 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de, 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 92 milyar 799 milyon dolardan 89 milyar 50 milyon dolara geriledi. Altın rezervlerinde ise 17 Şubat haftasında herhangi bir değişim olmadı.