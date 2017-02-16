16.02.2017 14:38:02

Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 665 milyon dolar arttı.

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Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 665 milyon dolar arttı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 10 Şubat ile biten haftada 1 milyar 665 milyon dolar artarak 109 milyar 120 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 277 milyon dolar artarak 91 milyar 522 milyon dolardan 92 milyar 799 milyon dolara yükseldi.Altın rezervleri de 10 Şubat haftasında 388 milyon dolar artarak 15 milyar 933 milyon dolardan 16 milyar 321 milyon dolara çıktı.