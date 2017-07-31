Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon raporu!
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılının 3. enflasyon raporu toplantısında bankanın makro ekonomik analizlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yeni enflasyonraporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalarından satırbaşları:
-2017 2. çeyreğinde küresel risk iştahı güçlü seyretti.
-Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir
-İç talepte iyileşme gözlenirken, AB talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.
-Talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği destek 2.çeyrekte azaldı.
-İktisadi faaliyetin gücünü korumaya devam etmesini bekliyoruz.
-Döviz piyasasındaki hareketlilik kısmen devam etti.
-Enflasyon görünümünde iyileşmeye kadar sıkı duruş sürecek.
-İhtiyaç duyulması halinde ek parasal sıkılaştırma yapılabilecek.
-2. çeyrekte enflasyonun seyrinde gıda fiyatları etkili oldu.