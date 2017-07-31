SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİRÖPORTAJEĞİTİMFOTOVİDEO
Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon raporu!
01.08.2017 10:50:26

Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon raporu!

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılının 3. enflasyon raporu toplantısında bankanın makro ekonomik analizlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yeni enflasyonraporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalarından satırbaşları:

-2017 2. çeyreğinde küresel risk iştahı güçlü seyretti.

-Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir

-İç talepte iyileşme gözlenirken, AB talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

-Talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği destek 2.çeyrekte azaldı.

-İktisadi faaliyetin gücünü korumaya devam etmesini bekliyoruz.

-Döviz piyasasındaki hareketlilik kısmen devam etti.

-Enflasyon görünümünde iyileşmeye kadar sıkı duruş sürecek.

-İhtiyaç duyulması halinde ek parasal sıkılaştırma yapılabilecek.

-2. çeyrekte enflasyonun seyrinde gıda fiyatları etkili oldu.

 

 


    YORUM YAZ
Sıra dışı kaza! Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
Sıra dışı kaza! Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
Çin'de ilginç bir kaza gerçekleşti. Seyir halindeki motosikletli dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atan sürücü ardından sokak levhasına girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
01.08.2017 11:11:19
Giovinco'dan müthiş goller
Giovinco'dan müthiş goller
Toronto FC ile New York arasında oynanılan maça damgasını vuran isim Sebastian Giovinco oldu. İtalyan yıldız, Toronto'nun 4-0 kazandığı maçta takımının 2 golünü kaydeden isim oldu.
01.08.2017 11:03:23
Dolu felaketinde yaralanan martılar doğaya bırakıldı
Dolu felaketinde yaralanan martılar doğaya bırakıldı
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu ve fırtına felaketinde yaralanan 45 martı, tedavilerini ardından Sarıyer’de doğaya salındı. Renkli görüntülerin oluştuğu olayda, özgürlüğüne kavuşan bazı martılar pike yaparak yeniden uçarken, bazıları da denize inerek suyun keyfini çıkarttı.
01.08.2017 10:35:21
Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz
Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz
Hamas Dışişleri Bakanı vekili Ghazi Hamed, 'Gazze'deki durumu iyileştirmek adına Dahlan'la görüşme halindeyiz' dedi.
01.08.2017 00:00:35
Amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test başarılı
Amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test başarılı
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak gerçekleştirdiği iddia edilen füze savunma testinin başarılı olduğunu açıkladı.
31.07.2017 22:47:28
Muay Thai sporcusu kazada öldü
Muay Thai sporcusu kazada öldü
Antalya'da dün akşam bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında Muay Thai sporcusu Ferdi Kandemir yaşamını yitirdi.
31.07.2017 22:46:51
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest kaldı
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest kaldı
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklanırken 6'sı ise etkin pişmanlıktan serbest bırakıldı.
31.07.2017 22:45:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
Körfez krizinin öğrettikleri
Körfez krizinin öğrettikleri
İsrailli yazardan 'Kürt devleti' yazısı
İsrailli yazardan 'Kürt devleti' yazısı
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
Navaz Şerif'in azline Cemaat-i İslami'den ilk yorum!
Navaz Şerif'in azline Cemaat-i İslami'den ilk yorum!
Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!
Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!
Soylu: PYD'ye silahları Japonya vermiyor!
Soylu: PYD'ye silahları Japonya vermiyor!
WikiLeaks'ten 'Macron' sızıntısı!
WikiLeaks'ten 'Macron' sızıntısı!
Irak Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!
Irak Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!
Suriyelileri darp eden askerler için karar verildi!
Suriyelileri darp eden askerler için karar verildi!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekliye ayrıldı!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekliye ayrıldı!
CHP'den kurultay kararı
CHP'den kurultay kararı
SON YORUMLANANLAR
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!
Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!
Suriyelileri darp eden askerler için karar verildi!
Suriyelileri darp eden askerler için karar verildi!
ABD'nin endişesi: s-400'ler!
ABD'nin endişesi: s-400'ler!
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz
Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz
Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekliye ayrıldı!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekliye ayrıldı!
Donald Trump: Kuzey Kore ile ilgileneceğiz!
Donald Trump: Kuzey Kore ile ilgileneceğiz!
Yüksel: 'Araplar bizi arkadan vurdu' söylemi, Kemalist rejim için icat edildi
Yüksel: 'Araplar bizi arkadan vurdu' söylemi, Kemalist rejim için icat edildi
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
'Türkiye’de yakın tarih halâ canlı bir savaş alanı'
'Türkiye’de yakın tarih halâ canlı bir savaş alanı'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları