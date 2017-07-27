27.07.2017 15:30:43

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Merkez Bankası toplantı sonuçlarını açıkladı. Beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gidilmedi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı 'Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı. Karara göre, kurul, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları; Gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te tutuldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise yüzde 8'de sabit kaldı. Geç Likidite Penceresi faiz oranlarında geç kikidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te tutuldu.