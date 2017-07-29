29.07.2017 15:37:07

Merkel'in yardımcısı: AB, Türkiye'ye yaptığı ödemeleri durdurmalı

Almanya Başkanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Klöckner, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye yapılan ödemelerin durdurulmasını talep etti.

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye yapılan ödemelerin durdurulması talep etti.

Klöckner öte yandan Türkiye ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğini vurguladı.

CDU'lu politikacı Alman vatandaşlarına seyahat uyarısının sertleştirilmesini ve Alman şirketlerinin Türkiye'ye yaptıkları ihracata ve yatırımlarına uygulanan Hermes kredi garantisinin gözden geçirilmesini doğru bir adım olarak değerlendirdi. Klöckner, bir Alman şirketine hukuki güvenliğin olmadığı bir ülkede yatırım yapması tavsiyesinde bulunamayacaklarını kaydetti.

Türkiye ile ilişkilerdeki gerginliği "düşündürücüden de öte" olarak nitelendiren Klöckner, hâlâ Türkiye'nin AB üyesi olabileceğini düşünmediğini söyledi.



SURİYELİLER İÇİN TAAHHÜT EDİLEN PARA ÖDENMEDİ

3 yılı aşkın zamandır konuşan Suriyeli mültecilere AB'nin yapacağı ekonomik destek konusunda 29 Kasım 2015'te Brüksel'de yapılan AB-Türkiye zirvesinde, Mali Yardım Programı (FRIT) oluşturulduğu belirtilmişti. FRIT'in 2016-2017 bütçesi 3 milyar avro olarak belirlenirken, bunun 1 milyar avrosu AB bütçesinden ve 2 milyar avrosu üye devletlerden sağlanacaktı. Üye devletlerin tamamı, taahhüdünü yerine getirdi. Ancak, aradan geçen 1 yıl 9 aylık süre boyunca Avrupa Birliği'nin fonundan gelmesi gereken para tamamlanmadı.

Birlik, taahhüt ettiği fonun 110 milyon avroluk kısmını 19 Nisan'da serbest bırakırken bu paranın 60 milyon avrosunun Türkiye ile AB arasında varılan mutabakat çerçevesinde Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen sığınmacılar, kalan 50 milyon avronun ise Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gıda, sağlık ve konaklama giderleri için kullanılacağını duyurdu. Böylelikle, AB Komisyonu'nun 2017 sonuna kadar söz verdiği 3 milyar avroluk fonun sadece 187 milyon avrosu serbest bırakılmış oldu.

Mayıs ayında yük paylaşımı adı altında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlanacak fonun hızlandırılmasına karar veren AB, 26 Mayıs'ta da 20 milyon avrosu Türk Sahil Güvenlik Kuvvetlerinin arama ve kurtarma operasyonlarında kapasite artırımı için kullanılmak üzere 47 milyon avroyu serbest bıraktığını açıkladı.

AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, eylül ayının başında yaptığı açıklamada, ay sonuna kadar 600 milyon avrodan daha fazlasını vererek yaklaşık 1 milyar avroya ulaşabileceklerini düşündüklerini belirtse de bu mümkün olmadı.