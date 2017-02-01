01.02.2017 19:51:11

Merkel'den Kılıçdaroğlu'na davet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın akşam saat 20.00'de Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşacak.

Perşembe günü (yarın) Türkiye'ye bir günlük çalışma ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gündemindeki ağırlıklı konuları Suriye'de siyasi çözüm çabaları ve AB-Türkiye mülteci mutabakatı oluşturuyor.

Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olan ve zorlu bir sınavla karşı karşıya bulunan Merkel için Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının sekteye uğramaması büyük önem taşıyor.

Merkel'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk ziyareti ayrı bir önem taşıyor.

Temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek Merkel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek darbe girişimi sırasında bombalanan kısımları da ziyaret etmesi bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek olan Angela Merkel'in gündeminin başında 2016'da Türkiye'ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.

Merkel için geçen yıl AB ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının yürürlükte kalması büyük önem taşıyor.

Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde sığınmacı krizinde bir sorun yaşamak istemeyen Merkel, AB'nin dış sınırlarını korumak ve insan kaçakçılarıyla mücadelede bu anlaşmayı önemli görüyor.

Söz konusu anlaşmanın geçen yılı mart ayında yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa'ya giden sığınmacı sayısında ciddi bir düşüş görüldü. Almanya'ya 2015'te 890 bin sığınmacı giriş yaparken bu sayı 2016'da 280 bin olarak tespit edildi.

Türkiye tarafı ise AB ile yapılan anlaşmada yer alan mali yükümlülükler ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi gibi konularda AB'nin taahhütlerini yerine getirmediğini ifade ediyor.

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