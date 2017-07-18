18.07.2017 09:06:17

Merkel: AB ülkeleri kendi gelecekleriyle ilgilenmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Brexit müzakerelerine ilişkin 'AB ülkeleri kendi gelecekleriyle ilgilenmeli' dedi.

Almanya'nın kuzeyindeki Stralsund şehrinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Brexit müzakereleriyle yoğun bir şekilde ilgileneceklerini belirterek, "Büyük Britanya ile birlikte iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Ancak sadece Brexit müzakerelerine koantre olamayız " dedi. Merkel, Brexit'in AB için "sadece tek bir şey" olduğunu ifade ederek, 27 AB ülkesinin kendi gelecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.