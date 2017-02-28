28.02.2017 14:33:50

Merhum hentbolcular mezarları başında anıldı

Geçtiğimiz yıl lig maçı için Kayseri'ye giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımının iki oyuncusu, vefatlarının birinci yılında kabirleri başında anıldı.

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Geçtiğimiz yıl lig maçı için Kayseri'ye giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımının iki oyuncusu, vefatlarının birinci yılında kabirleri başında anıldı.Geçen yıl Kayseri deplasmanında oynanacak olan ligin son maçına giderken Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımını Kayseri'ye götüren midibüsün Kayseri'ye bağlı Sarız ilçesi Ayranlık Mevkiinde kaza geçirmesi sonucunda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ebu Sadık Ünlü ile 20 yaşındaki Ahmet Öztürk, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı.Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Adıyaman Belediyesi Spor Genel Direktörü Mehmet Yıldırım, Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı oyuncuları ile merhum oyuncuların yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Yapılan duaların ardından kabirlere karanfil bırakan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı oyuncuları tek tek merhum Ebu Sadık Ünlü ile Ahmet Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.Törende bir konuşma yaparak acılı ailelere bir kez daha başsağlığı dileyen Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, "Geçen yıl meydana gelen elim trafik kazasında aramızdan ayrılan iki kardeşimizin acısını hala içimizde hissediyoruz. Vefatlarının birinci yıldönümünde kabirlerini ziyaret ettiğimiz Ebu Sadık Ünlü ile Ahmet Öztürk kardeşlerimize Allah'tan rahmet, üzüntülü ailelerine ve camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.Kazada araçta olan Adıyaman Belediyesi Spor Genel Direktörü Mehmet Yıldırım ise yaptığı açıklamada, ilahi takdirin ötesinde bir şeyin olmadığını dile getirerek, "Adıyaman Belediyespor ailesi olarak vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarım bu camia bir daha böyle acılar yaşamaz" şeklinde konuştu.