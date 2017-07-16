16.07.2017 13:35:56

Mercedes, kamyonda hedef yükseltti

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Sülün, Aksaray'daki fabrikadan önümüzdeki senelerden itibaren 1 milyar dolarlık kamyon ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı.

Mercedes-Benz Aksaray'da 8,4 milyon euroluk yatırımla kurduğu Türk Kamyon Fabrikası'ndan önümüzdeki senelerden itibaren 1 milyar dolarlık kamyon ihraç etmeyi planlıyor.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son senelerdeki yatırımımızla kamyon üretim kapasitemizi ikiye katlıyoruz. Bunun da çok ciddi bir bölümü ihraç edilecek. Aksaray'dan önümüzdeki senelerden itibaren 1 milyar dolarlık kamyon ihraç etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu senenin başında Aksaray'da ikinci Ar-Ge merkezinin temelini attıklarını bir sene içerisinde bitireceklerini belirten Sülün, "Aksaray'dan bütün dünyaya mühendislik ihraç ediyor olacağız. Türk mühendisleri olacak. Aksaray'a test merkezi kuruyoruz. Çeşitli testler yapılacak. Tüm dünyadaki Mercedes kamyonları için geçerli olacak. Başka alternatif yok. Tek merkez Aksaray olacak" dedi.

Ayrıca 2017'nin ilk 6 ayında otomotiv pazarında bütün segmentlerde ve bütün ürün gruplarında ortalama yüzde 10 düşüş yaşandığını ancak ağır vasıtadaki düşüşün daha kuvvetli olduğunu, ikinci yarı yılda normal seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

"Her 3 kamyondan 2'sini biz üretiyoruz"

Süer Sülün, Türkiye'de toplam 1 milyar euroyu geçen yatırımları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gelişimi ile global ekonominin gelişimi ile bizim yatırımlarımız da devam edecek. Türkiye'de biz her 3 kamyondan 2'sini her 2 otobüsten bir tanesi üretiyoruz. Burası önemli bir pazar. Ekonomik verilere baktığımız zaman Türkiye büyüyor. Arzu ettiğimizden az büyüyoruz ama bu ekonomidir, inişler ve çıkışlar olacak. Dolayısıyla biz yatırımlarımızla hep büyüyeceğiz diye bakıyoruz."