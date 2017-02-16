SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Merasim Sokak saldırısının üzerinden bir yıl geçti
17.02.2017 09:00:12

Merasim Sokak saldırısının üzerinden bir yıl geçti

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinde

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinden bir yıl geçti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamanın üzerinden bir yıl geçti. 17 Şubat 2016 akşamı saat 18.30 sıralarında, Ankara-Eskişehir Karayolu'nu Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak üzerinde seyreden 2 servis aracına bomba yüklü bir otomobille gerçekleştirilen saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ertesi günü kameraların karşısında geçen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, saldırının YPG tarafından gerçekleştirildiğini, failin ise Salih Neccar olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği kayıplara yenilerinin eklenmesi, milletçe yüreğimizi yaralamakta, sabrımızı zorlamaktadır. Ahlaki ve insani hiçbir sınırı olmayan bu saldırıları gerçekleştiren piyonlarla ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizi, her gün daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

PKK/KCK, PYD YÖNETİCİLERİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Saldırının ardından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 terör örgütü elemanı hakkında yakalama kararı çıkarılması istendi.

Başsavcılığın talep yazısında, soruşturma sürecinde, bomba yüklü aracın patlatılması şeklinde gerçekleşen terör eyleminin talimatının terör örgütü PKK/KCK'nın üst yönetimi tarafından verildiğinin, bu talimat sonrasında örgüt mensuplarınca eylemin gerçekleştirildiğinin, eylemin düzenlenmesi sırasında örgüt üyesi olmayan bir kısım şüphelilerin de örgüte yardım ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

68 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında 68 kişi hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

YARGILAMA SÜRECİ 14 MART 2017'DE BAŞLAYACAK

İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, yargılamanın 14 Mart 2017'de başlamasına ve takip eden iki günde de duruşmalara devam edilmesine karar verdi. Heyet, kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu 16 sanık hakkında, bu hallerinin devamına hükmetti.

İddianamede zanlılar; örgüt yöneticileri, eyleme iştirak eden şüpheliler olarak ayrıldı. 34'ü örgüt yöneticisi olan zanlıların isimleri şöyle sıralandı:

"Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Hülya Oran, Nuriye Kesbir, Elif Yıldırım, Ali Haydar Kaytan, Sultan Kocabey, Duran Kalkan, Sabri Ok, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Fehman Hüseyin, Muzaffer Ayata, Mehmet Tören, İsmail Özden, Rıza Altun, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Güleser Törün, Hülya Eroğlu, Gülüzar Tural, Gülüşan Eksen, Salih Müslim, Filiz Duman, Engin Karaaslan, Salman Kurtulun, Ayfer Kordu, Menafi Beyazıt, Süleyman Şahin, Fethi Şarlatan, Hamiyet Yalçınkaya, Mehmet Tahir Kılıç ve Murat Üçer."

(Caner Ünver/İHA)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Bursa’da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Bursa’da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Bursa’da FETÖ/PDY operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
17.02.2017 09:07:13
Başbakan Yıldırım Malta'da
Başbakan Yıldırım Malta'da
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak 'TUR' ile Malta'nın başkenti La Valletta'ya geldi.
17.02.2017 09:04:42
33 polis adayı yemekten zehirlendi
33 polis adayı yemekten zehirlendi
Karaman Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 33 öğrenci, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi.
17.02.2017 08:55:48
Başbakan Yıldırım Malta'ya gitti
Başbakan Yıldırım Malta'ya gitti
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak 'TUR' ile Malta'nın başkenti Valletta'ya gitti.
16.02.2017 23:56:30
Erdoğan, yurda döndü
Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
16.02.2017 22:59:15
Pakistan'daki saldırıya kınama
Pakistan'daki saldırıya kınama
Türkiye, Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde türbeye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
16.02.2017 22:43:35
Moğolistan için acil yardım çağrısı
Moğolistan için acil yardım çağrısı
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Moğolistan'da çetin geçen kış koşullarından dolayı uluslararası yardım çağrısı yaptı.
16.02.2017 22:15:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Ak Parti'li Ozan Erdem istifa etti
Ak Parti'li Ozan Erdem istifa etti
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları