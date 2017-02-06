06.02.2017 12:10:41

Meram'da vatandaşlara imar bilgilendirmesi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi yetkilileri tarafından Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Kaş Mahallesi'nde vatandaşlara imar bilgilendirmesi yapıldı.

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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi yetkilileri tarafından Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Kaş Mahallesi'nde vatandaşlara imar bilgilendirmesi yapıldı.KOP Bölgesi İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nden gelen yetkililer ile Meram Belediyesi Emlak ve Şehircilik Müdürlüğü personeli tarafından broşürler dağıtılarak Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Kaş mahalleleri sakinleri bilgilendirildi. KOP Bölgesi İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında pilot bölge seçilen Yaylapınar Uhud ile Yaylapınar Kaş mahallelerini kapsayan ve imar planları Meram Belediyesi tarafından onaylanan alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandı. 350 hektarlık alanda gerçekleştirilen uygulama ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre parselasyon planları yapılıyor.Vatandaşlara imar hakkında bilgi verildiKOP Bölgesi İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nden gelen yetkililer ile Meram Belediyesi Emlak ve Şehircilik Müdürlüğü personeli tarafından Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Kaş mahallelerinde broşürler dağıtılarak vatandaşlara imar uygulaması konusunda bilgi verildi. Uygulaması yapılan alanda bulunan taşınmazların; imar planlarına uygun olarak, düzenlemeye gireceğini vatandaşlara aktaran yetkililer, taşınmazların ihtiyacı olan ve kamu hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli olan alanların ayrıldıktan sonra eşitlikçi ve adaletli bir yaklaşımla, yöre şartlarına uygun yeni imar parsellerine dönüştürüleceğini ifade ettiler. Proje kapsamında bölgede iletişim ofisi açılarak vatandaşlar bilgilendirilecek ve imar uygulamaları askıya çıkarılacak. Ayrıca uygulamaya yönelik vatandaşların sorunları dinlenerek çözüme yönelik adımlar atılacak.