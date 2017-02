05.02.2017 11:36:06

Meram'da sporcular altınla ödüllendirildi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Belediyespor'da 2016 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlardan dereceyle dönen sporcular altınla ödüllendirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Belediyespor'da 2016 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlardan dereceyle dönen sporcular altınla ödüllendirildi.Bir otelde düzenlenen ödül törenine, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Konya Şubesi Başkanı Remzi Ay, Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Meclis üyeleri, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Özdemir, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, muhtarlar, farklı spor branşlarının il temsilcileri, sporcular ve sporcu yakınları katıldı. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program, Meram Belediyespor'un faaliyetleri ve sporcuların elde ettikleri başarıları konu alan video gösterimiyle devam etti."Amacımız gençlerin boş zamanlarını sporla doldurmak"Törende konuşan Meram Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Saraç, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak boş zamanlarını sporla geçirmelerini sağlamak amacıyla hizmet verdiklerini belirterek, "Yurt içinde ve uluslararası müsabakalardan dereceler alarak başarıyla dönen sporcularımızı tebrik ediyorum. Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru'ya da vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim" şeklinde görüş belirtti."Spora tam destek"Değişen Dünya'nın değişen Türkiye'sinde yerel yönetimlerin belediyecilik hizmetlerini olabildiğince sosyal alanlara da kaydırmasının artık bir zaruret haline geldiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Meram Belediyesi olarak hizmetlerimizi geniş bir yelpazede tutarak spordan kültüre, kültürden klasik belediyecilik hizmetlerinin tamamına kadar çalışmalarımızı yeniden yapılandırmaktayız. Bu anlayışımızın bir gereği olarak insanımızın olduğu her yerde ve insanımızın gereksinim duyduğu her alanda faaliyetlerimizi planlarken spora da geniş bir yer ayırdık. Göreve geldiğimiz günden bugüne spor kulübümüze destek olurken mahallelerimizde de spor yatırımlarını artırmak üzere çalışmalara hız verdik. Pek çok yatırımımızın bu yıl içinde açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu."Sporcu toplumda örnek insandır"Meram Belediyesporlu sporcuların önemli başarılara imza attıklarına dikkat çeken Başkan Toru, "1996 yılında kurulan Meram Belediyespor Kulübümüz, geçmiş yıllarda aldığı başarılı sonuçları bu yıl katlayarak, isminin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da birçok kez anılmasını sağlamıştır. Sporda başarının temelinde disiplin ve özgüven vardır. Sporcu toplumda örnek insandır ve centilmenliğini daima korurken temsil ettiği ülkenin gücünü de arkasına almıştır. Çok önemli başarılara ter dökerek, çok çalışarak imza atmış sporcularımızla birlikte olmanın heyecanını yaşarken Türk bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı tüm Dünya'ya dinleten sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi."Kazanılan ödüllerin maddi karşılığı olmasa gerek"AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, kazanılan başarıların başka gençlere de örnek olduğunu ifade ederek, "Sporcularımızın uluslararası alanlarda elde ettiği başarıları izlerken duygulanmamak elde değil. Kazanılan ödüllerin maddi karşılığının hiçbir önemi olmasa gerek. Ay yıldızlı bayrağımız göndere çekilirken sporcularımızın gözlerindeki ışığı hepimiz gördük. Gençlerimizin bu başarısı bizleri memnun ediyor. Bu başarıların önünü açarak destek veren belediyelerimiz, kulüplerimiz, federasyonlarımız, emeğinin karşılığını böyle alıyor. Sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.Başarılı olmak kadar spora yönelerek kötü alışkanlardan uzak durmanın da önemli olduğunu belirten Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular ise, bu tür çalışmaların daha da genişleyerek devam etmesini temenni ederek, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti."Meram Belediyesi'nin spora verdiği önemi gösteriyor"Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Konya Şubesi Başkanı Remzi Ay ise, "12 branş, 1700'e yakın lisanslı sporcu ve 500'e yakının bayan olması Meram Belediyesi'nin spora verdiği önemi gösteriyor. Ben Meram Belediye Başkanımızın huzurunda kulüp başkanımızdan ve antrenörlerimizden önümüzdeki yıl ödül töreninde sporcu sayımızı en az bin 500 olarak görmek istiyorum. Meram Belediyemize teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Yerel yönetimlerin spora verdiği öneme dikkat çeken Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, "Böyle güzel bir ödül töreninde bulunmaktan fazlasıyla memnunum. Bugün Meram Belediyespor'un gösterdiği başarıları gururla takip ettik. Başarılarının devamını dilerim" dedi."Konya, sporun başkenti olma yolunda"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Konya'nın sevginin ve hoşgörünün başkenti olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda yaptığı atılımlarla da sporun başkenti olma yolunda ilerlemektedir. Bu başarılar bir veya iki yılda gelebilecek başarılar değil. Bu başarılarda en büyük etkenler, sporcu aileleri, belediyelerimiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü gibi çalışma alanı yaratanlar, sporcularımızın ve antrenörlerimizin fedakarlıklarıdır. Uzun süre özverili bir çalışmanın sonucu ile geliyor bu başarılar. Ben emeği olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından protokol üyelerinin elinden ödüllerini alan sporcular ve antrenörleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.Ödül alan sporcular2016 yılında elde ettiği başarılar nedeniyle ödül alan sporcular şu şekilde; "Bedensel Engelli Halter: Nazmiye Muslu Muratlı (Olimpiyat 1'incisi), Sibel Çam (Olimpiyat 7'incisi), Besra Duman (Avrupa 1'incisi). Bedensel Engelli Bilek Güreşi: Yılmaz Fazıloğulları (Dünya 2'incisi). Wushu: Saime Sude Küçüktanık (Balkan 1'incisi), Aynur Murat (Balkan 2'incisi), Hanife Eylem Özkay (Balkan 2'incisi), Mahmut Tartan (Balkan 2'incisi), Mevlana Şems Özdemir (Uluslararası 1'incisi), Yunus Emre Altınsarı (Uluslararası 1'incisi). Kick Boks: Selcan Tanrıverdi (Türkiye 1'incisi) Zeynep Sudenaz İlisulu (Türkiye 1'incisi), Sabriye Gür (Türkiye 2'incisi), Ceren Bedir (Türkiye 3'üncüsü). Tekvando: Nisa Nur Uysal (Türkiye 1'incisi), Furkan Başak Çavdar (Uluslararası 2'incisi). Judo: Mehmet Ali Çardak (Türkiye 3'üncüsü), Fırat Oturmak (Türkiye 3'üncüsü). Karate: Mustafa Can Öztürk (Rumi Oyunları 3'üncüsü)."