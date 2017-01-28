29.01.2017 12:56:15

Meram'da 'Osmanlı Haftası' coşkusu

Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesi Gençlik Meclisi, 21-27 Ocak Osmanlı Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

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Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesi Gençlik Meclisi, 21-27 Ocak Osmanlı Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.Meram Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi, farkındalık projelerine bir yenisini daha ekledi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında farklı noktalarda üzerinde Osmanlı Devleti padişahlarının sözlerinin yer aldığı kartlardan dağıtılarak vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikramında bulunuldu. Ayrıca Gazezler Kültür Konağında Doç. Dr. Bekir Biçer, gençlerle Osmanlı üzerine sohbet gerçekleştirdi. Biçer, Osmanlı döneminden günümüze örnekler vererek tarihin önemine dikkat çekti.Meram Gençlik Meclisi üyelerinden Fatma Reyhan Bakay, geçmişe sahip çıkma adına böyle bir proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "21-27 Ocak Osmanlı Haftası hepimize mübarek olsun. Bizler Meram Gençlik Meclisi olarak geleceğe dair projeler yaparken geçmişimizi de unutmuyoruz. Ceddimize olan saygımızı her zaman ve her yerde gösteriyoruz. Bizlere bu fırsatı veren Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru'ya teşekkür ederiz" dedi.