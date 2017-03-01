01.03.2017 15:07:19

Meram'da bahar temizliği

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, oldukça bereketli geçen kış mevsiminden sonra havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, oldukça bereketli geçen kış mevsiminden sonra havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ana arterlerdeki kaldırımları ve caddeleri deterjanlı suyla yıkamaya başladı. Çalışma kapsamında; bereketli geçen kış mevsimi sonrası ana yol ve caddelerdeki kaldırımlar yıkanırken, süpürgeli araç ve vakumlu süpürgelerle de temizliği yapılıyor.Konuyla ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kış şartlarından sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak ilçe genelinde bahar temizliği çalışmalarına başladık. Rutin hizmetlerimiz 3 vardiya olarak 24 saat esasına göre devam ederken baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm kaldırımlar ve kanalların etrafları deterjanlı suyla yıkanmaktadır. Yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri dezenfekte edilmektedir. 2 hafta içinde tamamlanması planlanan bu çalışmalara 12 süpürgeli araç, 2 dezenfekte aracı, 35 adet çöp aracı ve 304 personel katılmaktadır" denildi.