19.02.2017 10:41:21

Meram Belediyesi'nden Mete Yarar konferansı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Darbe ve Teröre Karşı Yeni Türkiye' isimli konferans gerçekleştirildi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Darbe ve Teröre Karşı Yeni Türkiye" isimli konferans gerçekleştirildi.Meram Belediyesi tarafından Meram Kültür Sanat Yaşam Etkinlikleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Darbe ve Teröre Karşı Yeni Türkiye" isimli konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, İlçe Emniyet Müdürü Nedim Özata, AK Parti İlçe Koordinatörü Mustafa Torun, AK Parti İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Özdemir, teşkilat mensupları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Konferansta terörle mücadeleyi değerlendiren Mete Yarar, son yıllarda terör ile ilgili bilgilerin değiştiğini belirterek, "Klasik anlamdaki terör tanımı, bizim bugünlerde karşılaştığımız terörü hiç anlatmıyor. Bize öğretilenlerde, bu adamların fazla imkanları yoktur. Çoğunlukla kullandıkları silahlar eski ve demodedir. Kısıtlı imkanları vardır. Kendilerine özgü tarzları vardır. Bu bildiğimiz terör örgütü. O dönemler 100 gram patlayıcı bulduğunda terör örgütü bayram yapardı. 90'lı yıllarda örgüt çatışma esnasında, yaralı teröristlerin üzerindeki malzemeleri toplama talimatı verirdi. Onlar için kıymetli olan kendi elemanları değil malzemeydi. Ama şimdi malzemeler ortalıklara saçılıyor. 1 tane roket atmak için onlarca kişiden izin alırlardı. Şimdi ise yalnızca Nusaybin'e bir günde 100'lerce roket atılıyor" dedi."Asimetrik bir savaşın içindeyiz"Türkiye'ye asimetrik bir savaş yapıldığını vurgulayan Yarar, "Asimetrik savaşın özellikleri, terör fonksiyonunu kullanmak, ayrılıkçı grupları desteklemek. İç karışıklığı çıkaracak olan sosyal medyayı çok iyi kullanmak ve algı oluşturmak. Abluka ve ambargo tarzı uygulamaları hayata sokmak. Uluslararası derecelendirme kuruluşları üzerinden ekonomiyi sarsacak olan derecelendirme puanları açıklayarak ülkenin ekonomisini bozmak" diye konuştu."Terörist örgüt yok terörist devletler var"Türkiye'de ilk defa halkın büyük bir kesiminin terörle mücadelenin bir beka sorunu olduğuna inandığını söyleyen Mete Yarar, "Bugün ülkemizdeki insanların tamamına yakını, terör örgütlerinin asıl sorununun hepimiz olduğunu anladı. Yani 3-5 adamın bu işleri yapmadığını, terör örgütlerinin kucak kucağa olduğunu, 100 yıl önce olduğu gibi ülkemizi tek parçadan çok parça haline getirmek istediklerini kavradılar. Karşımızdaki örgütlerin hiçbir terör örgütü değil terörist devletler haline geldiler. Buna ister PKK'yı koyun, ister DEAŞ'ı, ister de FETÖ'yü" ifadelerini kullandı."Her gece Kandil'e 3 operasyon yapılıyor"Terörle mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini ifade eden Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Yakalanması gereken terörist listelerin tamamı üçer kez öldürüldü. Mardin sorumlusu geliyor, öldürülüyor. Tekrar yeni biri geliyor o da öldürüldükten sonra yeni biri daha geliyor. Eskiden bölge sorumlularının yaş ortalaması 27-30 iken şu anda 18-20 bandına indi. Artık adam bulamıyorlar, gelinen nokta bu. Eskiden 30-35 bin askerle Kandil bölgesinde operasyon yaparken bugün 30 askerle aynı işi yapabiliyoruz. Her gece en az 3 defa Kandil'e operasyon yapılıyor ve daha etkili oluyor" şeklinde konuştu.Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi: "Bu hain girişimde sadece askerler yer almadı. Polis, adliye ve mülkiye kanadı da var. 15 Temmuz'u tiyatro olarak görenler acaba o gece bir yakınlarını şehit verselerdi yine aynı şekilde düşünebilecekler miydi? Darbe gecesiyle ilgili kafalarda soru olabilir ama o geceye tiyatro denmesinde kasıt var" şeklinde konuştu."Başkan Toru'dan teşekkür"Yaklaşık 2 saat süren konferanstan sonra Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'a hediye takdim eden Belediye Başkanı Fatma Toru, "Çok keyifli bir konferans oldu ve önemli konulara değinildi. Esasen biz millet olarak son 3 yıldır, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz süreci, terör tehdidi derken zor bir süreçten geçtik. Olayları çok iyi kavramamız ve daha bilinçli olmamız gerekiyor. Bu meyanda bizlere terör konusunda verdiği önemli bilgiler nedeniyle Mete Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Şu anda bizlerin güvenliği için sınırlarımızda nöbet tutan, El-Bab'da savaşan, Türkiye'nin her bir yanında görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi Rabbim her türlü beladan esirgesin. Bizim güvenliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.Konferansın ardından Mete Yarar kitaplarını imzaladı.