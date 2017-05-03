04.05.2017 12:02:28

Meram Belediyesi, esnafa yerinde hizmet veriyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, büyük bir kolaylık sağlayarak yasal süresi içinde müracaatta bulunan esnafın ölçü ve tartı aletlerini yerinde muayene ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, büyük bir kolaylık sağlayarak yasal süresi içinde müracaatta bulunan esnafın ölçü ve tartı aletlerini yerinde muayene ediyor.Meram Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın en büyük semt pazarlarından biri olan ve hafta sonları kurulan Muhacir Pazarında ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini gerçekleştirdi. Ölçü ve tartı aletleri muayenesinde Konya Pazarcılar Odası yöneticileri de hazır bulundu. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği, tartı aletleri kullanan bütün esnafların 2 yılda bir ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu kanunun 15. Maddesi gereğince; damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişilere idari para cezası para cezası uygulanıyor.Konya Pazarcılar Odası yetkileri bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Pazarcı esnafı olarak bu uygulamayı gururla karşıladık. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi her 2 yılda bir kez yapılıyor. Meram Belediye ekiplerimizin pazar yerinde bu muayeneleri yapmaları esnafımıza büyük kolaylık sağlamaktadır. Pazarcı esnafımız adına belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde açıklama yaptılar.Pazardaki muayene esnasında tezgah açmayan esnafların Meram Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde ölçü ve tartı aletlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor.