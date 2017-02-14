15.02.2017 01:30:51

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirisine Meral Akşener'den yanıt geldi...

Micro Blog Sitesi Twitter hesabı üzerinden Meral Akşener'e MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "çamurluğun limanına demir atıyor" sözlerine Akşener'den yanıt geldi.

Ajanslarda yer alan bilgide; Referanduma ilişkin tweetler atan Bahçeli, geçen günlerde bir otelde toplantı yapmak isterken elektrikleri kesilerek konuşması engellenmek istenen Meral Akşener'e "Kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor" diye yazması tartışma yarattı.

Meral Akşener'in Çanakkale Kolin Hotel'de gerçekleştirdiği "Milli İradenin Önemi" konulu toplantıda, toplantı salonunun elektrikleri hotel yönetimi tarafından kesilmişti.

Akşener Bahçeli'nin bu olayla ilgili yazdıklarına yine Twitter'dan yanıt verdi. Meral Akşener, Bahçeli'nin sözlerine "Edep ya hu" diye yazarak paylaştı.

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