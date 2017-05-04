04.05.2017 22:08:05

Meral Akşener Abdüllatif Şener ile parti kuracak mı?

Meral Akşener, Abdüllatif Şener ile parti kuracağı iddialarına cevap verdi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in yeni bir parti kuracağı ve bu partide AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in de yer alacağı iddia edilmişti.

Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduktan sonra basın mensuplarının bu konudaki sorularına cevap verdi.

Abdullatif Şener'in kurucu üye olacağı tartışmalarına ilişkin "Şener ile herhangi bir görüşme yapmadım." dedi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı: "Çok mert bir kadınımdır. Eskiler bilir gençleri bilmem. Net tavırları olan bir insanım. Böyle bir çalışma yaptığım takdirde ilk önce sizler bilirsiniz. Sayın Şener ile herhangi bir görüşme yapmadım. Kendisi de benimle herhangi bir görüşme yapmadı. İsimlerin ortaya atılması kişileri de rencide eden bir şey."