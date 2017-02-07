07.02.2017 15:13:57

Mera yollarını iyileştirme ve hayvan içme suyu sistemi protokolü imzalandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen, Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi (AKAKP) kapsamında, Kars'taki kırsal kalkınma ve gelişmeyi arttırmak amacıyla yayla, mera yolları ile hayvan içme sularının yapılması ve iyileştirilmesine yönelik planlanan projelere ait protokol imzalandı.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen, Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi (AKAKP) kapsamında, Kars'taki kırsal kalkınma ve gelişmeyi arttırmak amacıyla yayla, mera yolları ile hayvan içme sularının yapılması ve iyileştirilmesine yönelik planlanan projelere ait protokol imzalandı.Vali Rahmi Doğan'ın talimatıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Özel İdare Genel Sekreterliği arasında imzalanan protokolle, havyacılıkla uğraşanların sıkıntılarının giderilmesi hedefleniyor.Vali Rahmi doğan, projenin Kars hayvancılığında önem arz eden mera ve yaylalara ulaşım sağlanmasında önemli bir ihtiyacı gidererek hayvancılığın sıkıntılarını azaltması nedeniyle faydalı olacağını belirtti.Doğan, "İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bu projeyle hayvancılık merkezi olan Kars'ta yaylaların bu ihtiyacının giderilmesi ile üreticilere fayda sağlayacaktır. Uygunluk ve ihtiyaç dahilinde seçimi yapılan yayla yolları ve hayvan içme suları yapım işlerinin maddi kaynağı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgili proje birimi tarafından, işin yapımı da İl Özel İdaresi tarafından yapılacak. Bu protokolle ihale işlemi başlayacağını, bu projenin Kars halkına ve hayvancılığına hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.