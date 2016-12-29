29.12.2016 15:20:49

Menteşe Kaymakamı muhtarlarla tanıştı

Muğla Muhtarlar Birliği, Muğla'nın Menteşe ilçesine yeni atanan Kaymakam Caner Yıldız ile bir araya geldi. Menteşe Öğretmenevinde verilen kahvaltıya; Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Menteşe İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Bilgiç, Muğla Muhtarlar Birliği Başkanı Şükrü Arık, birlik üyeleri ve Menteşe'deki muhtarlar katıldı.

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Muğla Muhtarlar Birliği, Muğla'nın Menteşe ilçesine yeni atanan Kaymakam Caner Yıldız ile bir araya geldi. Menteşe Öğretmenevinde verilen kahvaltıya; Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Menteşe İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Bilgiç, Muğla Muhtarlar Birliği Başkanı Şükrü Arık, birlik üyeleri ve Menteşe'deki muhtarlar katıldı.Tanışma toplantısında konuşan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız eşinin Bodrumlu olduğunu, kızının ise Milas'ta yaşadığını, kendisinin de yarı Muğlalı olduğunu söyledi. Yıldız, "Göreve başlayalı yaklaşık 10 gün oldu. Ben Muğla'ya çalışmak, iş yapmak ve Menteşe'ye elimden geldiğince katkı sağlamak için geldim. Menteşe'de önceliğimiz ekonomi ve istihdam olacak. İstihdam olanaklarının arttırılmasını ve her evde birden fazla kişinin çalışmasını işitiyoruz" dedi."DEVLET OLMAK KOLAY MİLLET OLMAK ZOR"Muğla'nın 16'ncı görev yeri olduğunu söyleyen Kaymakam Caner Yıldız, "Ülkemiz sıkıntılı günler geçiriyor. Fakat endişe etmemize gerek yok. Devlet kurmak kolay ama Millet olabilmek zor. Biz 2 bin yıllık bir milletiz. Bunun için bizi hiçbir güç yıkamaz. Bu arada Muğla'da çalışacağım süre zarfında fikir ayrılıklarımız olabilir, tartışabiliriz fakat asıl önemli olan ortak bir paydada buluşabilmektir. Ayrıca 3 Ocak'ta Üniversitede Halk toplantısı yapacağız. Siz muhtarlarımızı toplantımıza bekliyorum" diye konuştu.