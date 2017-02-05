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Menemen'de Deve Güreşi festivali
05.02.2017 23:36:49

Menemen'de Deve Güreşi festivali

Türk kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak adına 2013 yılından bugüne aralıksız sürdürülen Menemen Belediyesi Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nin beşincisi Türkelli Güreş Arenası'nda, 20 bine yakın güreşseverin katılımıyla gerçekleşti. Mehteran Takımının marşları ile başlayan Deve Güreşi Festivali'nde, yaşları 7 ile 70 arasında değişen 100 kişiden oluşan Menemen Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun Menemen'e özgü oyunlarla sunduğu zeybek gösterisi, izleyicilerden büyük alkış a

Türk kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak adına 2013 yılından bugüne aralıksız sürdürülen Menemen Belediyesi Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nin beşincisi Türkelli Güreş Arenası'nda, 20 bine yakın güreşseverin katılımıyla gerçekleşti. Mehteran Takımının marşları ile başlayan Deve Güreşi Festivali'nde, yaşları 7 ile 70 arasında değişen 100 kişiden oluşan Menemen Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun Menemen'e özgü oyunlarla sunduğu zeybek gösterisi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Aydın Söke Deve Güreşi'nin sağanak yağmur nedeniyle iptal olmasıyla birlikte, aynı gün Menemen'de gerçekleştirilen Deve Güreşi Festivali'ne ilgi daha da yoğunlaştı. Geçtiğimiz ay yaşanan sağanak yağmur nedeniyle 5 Şubat tarihine ertelenen Menemen Belediyesi 5. Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 20 bin kadar güreş severin katılımıyla gerçekleşti. Yurdun dört bir yanından güreşseverlerin ücretsiz olarak katıldığı Deve Güreşi Festivali'nde; Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 130 pehlivan deve güreş tuttu, Türkelli Güreş Arenası birbirinden ünlü develerin kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Gün boyu devam eden deve güreşleri, güreş alanı etrafında mangal yakıp keyifle izleyen vatandaşlar; 100 kişiden oluşan "7'den 70'e Menemen Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu"nun, Menemen'e özgü 'Kırmızı Buğday', 'Süslü Jandarma', 'Kostak Ali Zeybeği' gibi oyunlardan oluşan zeybek gösterilerini büyük bir ilgiyle izledi. Yaklaşık 15 dakikalık halk oyunları gösterisini vatandaşlar ayakta alkışladı.

Başkan Şahin'in önceliği "Sosyal Belediyecilik"

Türkelli Güreş Arenası'na mehteran takımının marşları eşliğinde giren Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, halkı selamlarken vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Deve güreşlerinin Menemenliler için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Tahir Şahin, Menemen'de coşku dolu bir deve güreşi düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasında sosyal belediyeciliğin önemine değinerek;"Belediyecilik sadece yol, su, kanal, ulaşım, park yapmak demek değildir. Eğer sosyal belediyecilik yapmazsanız, o zaman yaptığınız kanaldır, yoldur, parktır, ulaşımdır onların hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz. Bu tür sosyal hareketlilik insanlarımızı birbirine bağlar, samimiyeti, sevgiyi, saygıyı getirir. Eğer bir toplumda sevgi, saygı, samimiyet varsa birlik vardır, beraberlik vardır, kardeşlik vardır. Eğer o birlik ve beraberlik olmazsa, biliniz ki o toplum parçalanmaya mahkum olmuş bir toplumdur" dedi.

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var"

PKK, IŞİD, DEAŞ, Paralel Devlet Yapılanması gibi milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlarla karşı karşıya olduğumuz bu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu ifade eden Başkan Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birlik yoksa, biliniz ki bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyen insanlar, içte veya dışta fazlaca olacaktır. Eğer birlik ve beraberlik varsa, gönderde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın yanına asla ve asla yeşil, kırmızı ve sarıdan ibaret bez parçası bugüne kadar asılmadı, asılmayacaktır da, dost düşman bunu böyle bilsin. O birlik ve beraberlik varsa, bu vatan her zaman tek vatan olarak kalacaktır. Bu millet her zaman tek millet olacaktır. Çünkü hem Kurtuluş Savaşı'nda, hem PKK, DEAŞ, IŞİD, 15 Temmuz Şehitlerimizi düşündüğümüz zaman; biliniz ki bu topraklar kanla irfanla sulanmıştır, biliniz ki bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bir tek bunu sağlayacak olan birliğimiz ve beraberliğimizdir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden bu vatanı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama hiç kimseye böldürtmeyeceğiz. Yaşasın vatan, şehitler ölmez, vatan bölünmez."

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in konuşmasının ardından, Menemen İlçe Müftüsü İsa Solmaz'ın okuduğu dualar eşliğinde kurban kesildi. Gün boyu süren çetin mücadelelerin yaşandığı Deve Güreşi Festivali'nde, kimi zaman görevliler develeri birbirinden ayırmakta zorlandı. Baş güreşlerine katılan 6 deve sahibine kupa ve hakem heyetine şilt verilmesiyle Menemen Belediyesi 5. Geleneksel Deve Güreşi Festivali sona erdi.

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