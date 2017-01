29.01.2017 13:54:49

Menderes'te kar yağışı nedeniyle zarar gören üreticiye müjde

Yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören Menderesli üreticilerle bir araya gelerek müjde veren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, üreticilere maddi destek verileceğini, banka ve kredi borçlarının bir yıl erteleneceğini ve ilçenin organize tarım bölgesi ilan edilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Menderes Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Engin Altunoğlu ve Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle seraları büyük oranda zarara uğrayan üreticilerle 75. Yıl Düğün Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda zarar gören üreticilere can suyu verileceğini kaydeden Kaya, İzmir Valiliği'nde kurulan komisyon tarafından zarar gören üreticilere zarar, mal varlığı, gelir ve sosyal durumu kademelendirilerek maddi destek verileceğini, banka ve kredilerin bir yıl erteleneceğini ve ilçenin organize tarım bölgesi ilan edilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.Üreticilere destek verilecek10 Ocak akşamı meydana gelen kar yağışından itibaren durumu üzüntüyle takip ettiklerini kaydeden Kaya, "En büyük vazifem, bu yörenin insanlarına alın terinin hakkını vermek. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bütün arkadaşlarımıza selamı var. Gerçekten hızlı bir süreçte, bir haftalık gibi kısa süre zarfında zarara uğrayan 700'ü aşan üreticimizin sera ve tarlalarına gidilerek hasar tespitleri hazırlandı. Görüşmeler sonucunda şu an İzmir Valiliği bünyesinde kurulan komisyon önümüzdeki hafta değerlendirmelere başlayacak. Zararlar küçük, orta ve büyük olarak üç kademeye ayrılacak. Kimi için bin lira çok büyük zarar, kimi için 50 bin lira büyük zarar değil. Zarar, sosyal durum, mal varlığı ve gelirlere göre çalışma yapılacak. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde kriterlere ilişkin olarak üreticiyi çağırıp hesaplarına ödemeler yapılacak. Şimdi bir miktar yatar, yetmezse üstüne de geçeriz. Menderes, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın memleketidir. Önce bir can suyunu alın, ondan sonraki süreç içerisinde gerekli çalışmalar yürütülür" dedi.Borçlar ertelenecek, ilçe organize tarım bölgesi olacakBanka ve kredi borçlarının ertelenmesi konusunda da çalışmalar yapıldığını ifade eden Kaya, "Zarara uğrayan üreticilerimizin banka ve kredi borçlarını bir yıl erteleyeceğiz. Bu felaket her birimize ayrı bir ders oldu. Üreticimizin alın terinin karşılığının alması için bizim yapmamız gereken işler var. Bu da bir milat oluyor. Burayı organize tarım bölgesi ilan etmemiz gerekiyor. Eğer ilan edilirse en basitinden girdileri çok ciddi şekilde aşağıya çekmiş olacağız. Girdileri düşürerek daha fazla kazanma imkanı sağlanmış olur. Tekrar bir araya geleceğiz. Düğmeye basacağız ve inşallah bu bölgeyi organize tarım bölgesi ilan edeceğiz" diye konuştu.Seralarla ilgili çalışmaSeraları tek tip sera haline getirme noktasında da çalışmaların olduğunu dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu şekilde daha uygun kredi imkanları ve uzun vadede bunu sağlama durumumuz oluşuyor. Bankaların uygun kedi imkanlarını da inşallah zorlayıp gerçekleştirmiş olacağız."Organize seracılık bölgesiMenderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de kar yağışı nedeniyle ilçede emeğini seracılıktan çıkaran vatandaşların etkilendiğini, seraların zarar gördüğünü söyledi. Tiryaki, "Çiftçilerimizin zararlarına kısa vadede çözüm üretmek için yetkililere ilettik. Seracılık üretiminin daha ileriye taşınması, organize seracılık bölgesi kurulması için ders çıkardık. Bu husustaki çalışmaları da yapıyoruz" şeklinde konuştu."Ders çıkardık"Toplantıda konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da, 400 milyonluk zarardan yaklaşık 800 ailenin zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:"Kar yağışı olduğu günden bu yana sizlerleyiz. Zarar tespitleri yapıldı. Sayın Başbakanımızın kapısını çaldık. Ortaya çıkan zararla ilgili dosyayı takdim ettik. Zararı kendisine anlattık. Allah bin kere razı olsun. Milletin derdi ile dertlenen bir Başbakanımız var. 'Hemşehrilerime selam söyleyin, bu yaraları elimizden geldiğince saracağız' dedi. İnşallah kısmen de olsa yaralarımız sarılacak. İş, sadece gelen miktarın dağıtılması ile kalmayacak, bu zarardan kendimize ders çıkarıp bu sıkıntıyı farklı kanuni düzenlemelerle artıya çevireceğiz. Biz bu işten dersimizi çıkardık. 'Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız' dedik. 'Sizin derdiniz bizim derdimiz' anlayışı ile yola çıktık. Bundan sonra da sizlerle olmaya, derdinizle dertlenmeye devam edeceğiz."