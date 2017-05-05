06.05.2017 11:57:30

Menderes'in sahil bölgesine sağlık hizmeti

İzmir'in Menderes ilçesinde kente kazandırılan Özdere Meydanında, sahil bölgesine hizmet verecek polikliniğin protokolü imzalandı.

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İzmir'in Menderes ilçesinde kente kazandırılan Özdere Meydanında, sahil bölgesine hizmet verecek polikliniğin protokolü imzalandı.Menderes'in sahil bölgesi Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'nin en büyük sorunları arasında yer alan sağlık hizmetlerinin yetersiz oluşu, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun girişimleri sayesinde son buldu. Belediye tarafından yapımı tamamlanan Özdere Meydanında yer alacak poliklinik için Menderes Belediyesi ile Güney Kamu Hastaneleri Birliği arasında protokol imzalandı. Menderes Belediyesi Özdere Hizmet Binasında gerçekleşen protokol, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan arasında imzalanırken, anlaşma ile Özdere Semt Polikliniğinde tam teşekküllü olarak 24 saat sağlık hizmeti verileceği bildirildi. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'nin sağlık hizmeti problemini ortadan kaldıracak Özdere Semt Polikliniği Temmuz ayında hizmete gireceği belirtildi.Verilen sözleri tek tek yerine getirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, şöyle konuştu:"Laf değil, iş üretiyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirerek, kangren olan yaraları yok etmeye devam ediyoruz. Sahil bölgemizin büyük sorunu olan sağlık hizmetleri konusunda önemli bir adım attık. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında Özdere Meydanımız'da tam teşekküllü ve 24 saat hizmet verecek Özdere Semt Polikliniğimiz'in açılması için gereken imzaları attık. En geç Temmuz ayı içerisinde semt polikliniğimiz hizmete girecek. Özellikle Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli bölgesine büyük katkı sağlayacak semt polikliniğimiz hayırlı, uğurlu olsun."