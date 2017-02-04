04.02.2017 12:33:33

Menderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptıkları reçel, turşu ve el işlerini satarak 9 kız çocuğuna burs veren Mezitli Belediyesi Menderes Mahallesi Gönüllü Evi gönüllülerine teşekkür ederek, Gönüllü Evi'ne teşekkür tabelası çaktı.

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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptıkları reçel, turşu ve el işlerini satarak 9 kız çocuğuna burs veren Mezitli Belediyesi Menderes Mahallesi Gönüllü Evi gönüllülerine teşekkür ederek, Gönüllü Evi'ne teşekkür tabelası çaktı.Mezitli Belediyesi Menderes Mahallesi Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı. Yaptıkları projelerle adından sıkça söz ettiren Gönüllü Evine, 9 kız çocuğu okutmaları dolayısıyla Başkan Tarhan tarafından teşekkür tabelası çakıldı. Belediye meclis üyeleri, gönüllüler ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende konuşan Menderes Mahallesi Gönüllü Evi Başkanı Afitap Duru, "Turunç reçeli, turşu, sıkma ve el işleri yaparak 9 kız çocuğumuzun okumasını sağlıyoruz. Şimdilik sadece 9 çocuk okutabiliyoruz. Ama daha çok gönüllünün destek vermesi ile ileride 109 hatta bin 9 çocuk okutabilmeyi ümit ediyoruz" dedi.Başkan Tarhan da göreve geldiği günden bu yana gönüllülük olgusuna büyük önem verdiğine vurgu yaparak, bugün sayıları 6'ya ulaşan Mezitli Belediyesi Gönüllü Evlerinin gurur verecek ölçüde işlere imza attıklarını söyledi. Gönüllülerin yaptıkları başarılı bir çalışma dolayısıyla bir araya geldiklerini ifaden eden Tarhan, "Gönüllerimiz hiçbir karşılık beklemeden çok değerli hizmetlerde bulunuyorlar. Belediyemiz en büyük gücü halktan almaktadır. Kız çocuklarımızın okumasına yardımcı oluyorlar. Onların bu çalışması herkese örnek olmalıdır. Birçok çalışmamızda yanımızda olan gönüllülerimiz şimdi de Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldılar. Bu başarıyı gösteren iş yerleri, siteler ve apartmanlara teşekkür tabelası veriyoruz. Belediyemize mekan sağlamak dışında hiçbir yükü olmayan gönüllülerimize canı gönülden teşekkürlerimiz sunuyorum" diye konuştu.