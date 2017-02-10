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Memur-Sen Konfederasyonu'ndan '25. Yıl Öncüler Buluşması'
11.02.2017 00:55:43

Memur-Sen Konfederasyonu'ndan '25. Yıl Öncüler Buluşması'

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, '360 dernekle bir araya gelerek sekretaryasını yaptığımız Türkiye Anayasa Platformuyla Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı olduğunu en üst perdeden Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye'nin gündemine oturttuk. Önümüzdeki iki ay emek için değil, 'Evet' için koşturacağız' dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, "360 dernekle bir araya gelerek sekretaryasını yaptığımız Türkiye Anayasa Platformuyla Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı olduğunu en üst perdeden Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye'nin gündemine oturttuk. Önümüzdeki iki ay emek için değil, 'Evet' için koşturacağız" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen mensupları, 25. Yıl Öncüler Buluşması programında bir araya geldi. Green Park Otel'de gerçekleştirilen programa, Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Davetlilere konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Yalçın, "Öncülerin, önden gidenlerin rehberliğindeki yürüyüşümüz çeyrek asrı buldu. Çağ dışı görülen ilgimiz, çağa damgasını vuruyor. 28 Şubat'ta 'Sayımız az ama sesimiz çok' diyerek, avazımız çıktığı kadar sesini yükselten bir teşkilat olarak 2000'den sonraki 8 anti demokratik darbe girişiminde mahşeri cümbüşçülerin alanı ısıtmaya çalıştığı cumhuriyet mitinglerinden tutun; kapatma davalarına, karartma harekatlarına, 27 Nisan e-muhtıralarına, 17-25 Aralık'ta hainlerin bu ülkeye operasyon çektiği süreçte ve 15 Temmuz'a bu teşkilat boyun eğmedi, destansı mücadeleyi büyüte büyüte, yücelte yücelte hamt oldun bugüne geldi" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki iki ay emek için değil, 'Evet' için koşturacağız"

Anayasa referandumu sürecinde iki ay boyunca 'Evet' için emek harcayacaklarını kaydeden Yalçın, "2010 Anayasa referandumunda onursal başkanımızın ifade ettiği birinci takside, toplumsal sözleşmeye 'Evet' diyerek millet iradesine en önemli katkıyı sunduğumuz süreçte toplu sözleşme hakkını aldık ve bu teşkilat sendikal hareketin tacını taktı. 360 dernekle bir araya gelerek sekretaryasını yaptığımız Türkiye Anayasa Platformuyla Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı olduğunu en üst perdeden Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye'nin gündemine oturttuk. Önümüzdeki iki ay emek için değil, 'Evet' için koşturacağız" dedi.

Türkiye'nin karşısına çıkan birçok problemde Memur-Sen'le omuz omuza mücadele verdiklerini kaydeden Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'de Memur-Sen'in, Eğitim Bir-Sen'in kuruluşundan bu yana hem uluslararası ilişkilerde, hem Türkiye'ye ait her türlü sorunun başka hiçbir teşkilata nasip olamayan ortak bir anlayışa sahibiz. Bu bizim için büyük bir imkan, Memur-Sen'in Hak-İş ile yaptığı ortaklık Türkiye için bir ihtiyaçtır. Bunun için Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'e başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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