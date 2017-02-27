27.02.2017 20:02:51

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Mehmet Öz:

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

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Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, o gece kahramanlıklara da şerefsizliklere de şahitlik ettiklerini kaydetti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu günü unutmamak ve unutturmamak için yemin ettiklerini ifade eden Başkan Öz, "Bizim bir yeminimiz var. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz gibi bir süreci yaşayanlar olarak bugün de yarın da bunu unutturmamamız gerekiyor. O gece ihaneti de gördük, vatan sevgisini de. Tankın önüne yatarak, helikopter mermilerinin önüne atlayarak ülkesini savunanları gördük. Aynı gece, milletin uçağı, tankı, helikopteri ile bu milleti hedef alan, meclisini vuran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hedef alan hainleri de gördük. Bundan dolayı, 15 Temmuz'u unutmamak gerekir" dedi.Anayasa değişikliğinin, siyaset üstü bir mesele olduğunu söyleyen Öz, "97 yıllık Cumhuriyet tarihi döneminde 63 hükümet kurulmuş. ABD'nin 240 yıllık geçmişi var. 45. hükümet yeni kuruldu. Bu sistem Amerika'da işliyor. 'Vesayet dönemi bitsin, İstiklal dönemi başlasın' deyince, birileri karşı çıkıyor. Türkiye'nin istikrar dönemlerinde Menderes ile bir toparlanma başlamış. Darbeci zihniyet bizi 20 yıl geriye götürmüş. Özal dönemiyle başlamış tam kalkınma başlamış maalesef dönem sonlandırılmış. Rahmetli Erbakan döneminde bir kalkınma süreci vardı. 28 Şubat'ı gerçekleştiren çeteler, bu ülkenin bankalarını hortumlayarak, ülkemizin ekonomisini çökelttiler. Bir Anayasa kitabının fırlatılmasıyla faizlerin bir gecede çok yüksek arttığını gördük. Meclisin çıkarttığı kanunları keyfiyetle nasıl veto edildiğini gördük. AK Parti ile özgürlük, ekonomik alandaki gelişmeler, denizin altından tünel geçiren bir ülke haline gelmişiz. İnadına değil inandığımız için 'evet' diyeceğiz. Bu ülkede güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemini istemeyen bir Amerika var. Engel olmaya çalışıyor" diye konuştu.