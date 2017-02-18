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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: '15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın 'evet'çisiyiz'
18.02.2017 19:11:31

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: '15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın 'evet'çisiyiz'

Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 81 ilde yapacağı referandum toplantılarının startını Muğla'dan verdi. Yalçın, 'Bu kadim şehirden 15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın 'evet'çisiyiz diyerek yola çıktık' dedi.

Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 81 ilde yapacağı referandum toplantılarının startını Muğla'dan verdi. Yalçın, "Bu kadim şehirden 15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın 'evet'çisiyiz diyerek yola çıktık" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda 'Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet' sloganı ile başlatılan bilgilendirme toplantısına AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Memur-Sen İl Başkanı Önder U çak, Memur-Sen'e bağlı şube başkanları ve üyeleri katıldı.

Referandum bilgilendirme toplantısında konuşan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ailesinin aş, emek, özgürlük mücadelesi, onur mücadelesinin ailesi olduğunu, kurulduğu gün Türkiye'deki mevcut yaklaşımlara etkili kurulmuş, iddialı bir çıkışla yeni bir bakış açısıyla sendikacılıkta yeni ufuklar açma, yeni ufukları hayata geçirme iddiasıyla yola çıkmış bir harekete olduğunu söyledi. Yalçın, "Biz Memur-Sen ailesi olarak yeni bir dünya mümkün iddiasını taşıyan bir kitleyiz. Biz Memur-Sen ailesi olarak vesayetle mücadeleyi, mücadelesinin başına koymuş bir kitleyiz. Biz millet iradesini esas almak gerektiğini, demokratik zemine yatırım yapmak gerektiğini başlangıçta kuruluş aşamasında gür sesle ifade etmiş bir kitleyiz. Bugün Muğla'dayız. Destansı şehir Muğla'da bu ülkenin Cumhurbaşkanına tuzağı Muğla'da kurmaya çalıştıklarında isyanı ve itirazı yükselten, Muğla böyle bir onursuzluğu kabul etmez, onurlu bir duruşu kabul eder diyen Muğla'dan Memur-Sen olarak 16 Nisan'da 'Memur-Sen Davet, Tercihimiz Evet' demek için geldiğiniz için hoş geldiniz. Bize 'Siz bir emek örgütüsünüz, bir siyasal alanda cümle kurmak olur mu?' diyorlar. Hayır. Bu alan siyasal bir alan değil. Biz siyasi partilerin parlamenter sistemine ya da bundan sonraki süreçte seçimlerine ilişkin asla müdahil olmadık. Biz hassasiyetlerimizi ifade ettik, adres asla ifade etmedik şimdiye kadar. Ama referandum konusu bir siyasi partinin tekelinde olan bir konu değildir. Referandum konusu ülkenin bütün fertlerini ilgilendiren bir konudur. Bütün sivil toplumunu ilgilendiren bir konudur. Anayasa konusu bütün sivil toplumu ilgilendiren bir konudur. Onun için bunu iktidar partisiyle, muhalefet partisiyle, ya oradansın, ya buradansın yaklaşımı ile insanları farklı kulvarlara çekme yarışı olarak görenler hata ediyorlar. Bu konu millet-memleket meselesidir" diye konuştu.

"Bu ülke istikrarsızlığı kaldırmaz"

Anayasa ihtiyacını bundan bir yıl önce, 26 Ocak 2016'da Memur-Sen olarak yaptıklarını berten Yalçın, "Bir davet ile bir araya gelen 16 sivil toplum kuruluşunun yürütme kurulu, 360 sivil toplum kuruluşunun katıldığı ve destek verdiği Türkiye Anayasa Platformu başlığı ile Ankara'da çok yoğun bir katılım ile Cumhurbaşkanının katıldığı bir programda 'Türkiye'nin en büyük ihtiyacı anayasadır' diye ifade etmiştik. Bu ülke Anayasa değişikliğini yapmak ve istikrarı yakalamak durumundadır. Eğer istikrarı yakalamazsa bu ülkenin bu coğrafyada ayakta kalma şansı çok zayıflayacak. Çünkü bütün kumpaslar, bütün tuzaklar bu ülkenin üzerinde yürüyor şu an. Bu ülke istikrarsızlığı kaldırmaz, bu ülke parlamenter simsele asla başarıyı yakalayamaz" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın evetçisiyiz"

93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 66 hükümet kurulduğunun altını çizen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Bir buçuk yılın altında bir hükümet etme süreci var. İstikrarsızlığın yoğun olduğu 38 yıl içinde 37 hükümet var. Onun için Memur-Sen ailesi olarak, Türkiye'nin en büyük Konfederasyonu olarak 15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın evetçisiyiz. Bunu net ifade ediyorum. Çünkü biz bu ülkeye bir daha antidemokratik süreçleri yaşasın istemiyoruz. Biz bu ülkede sabah kalkıp akşama hükümet değişikliği, pazarlıklarla yoğrulan ve fırlayan inen yükselen borsa ve dolarlar istemiyoruz. 16 Nisan'ı mutlaka ama mutlaka iyi analiz etmeliyiz. Hayırları söyleyenler de Evet diyenler de bu ülkenin vatandaşıdır. Terör örgütlerini hayır demesi hariç. Onlar Hayır diyorsa, şakülü tutması gerekenler tutsunlar. Ama bu ülkede neden 'evet' denildiğini anlatamayanlar 'Hayır' çıkarsa kendilerini suçlamalı. İhaneti hiç hak etmediği halde, Muğla'da yaptılar, Muğla'dan direniş ile kalkacak" dedi.

Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, konuşmanın sonunda Genel Başkan Ali Yalçın'a tablo hediye etti.
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