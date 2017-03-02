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'Memur-Sen'e Davet Tercih Evet' konferansı
02.03.2017 23:50:39

'Memur-Sen'e Davet Tercih Evet' konferansı

Memur-Sen Genel Merkezi tarafından başlatılan ve 81 ilde düzenlenmesi planlanan 'Memur-Sen'e davet tercih evet' konferansı son olarak Malatya'da yapıldı.

Memur-Sen Genel Merkezi tarafından başlatılan ve 81 ilde düzenlenmesi planlanan 'Memur-Sen'e davet tercih evet' konferansı son olarak Malatya'da yapıldı.

16 Nisan Referandumunda 'Evet' oyu kullanacağını açıklayan Memur-Sen tarafından düzenlenen konferans Malatya Öğretmenevi konferans salonunda yapılırken, konferansa, AK Pati Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fehim Bingöl, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve sendika üyeleri katıldı.

Konferansta konuşan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini önleme sırasında gösterdikleri duruşu 16 Nisan'da taçlandırmak için referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ise, 16 Nisan'daki referandumda 'evet' demek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Biz Türkiye'nin en büyük emek sendikası olarak direniş ile yoğrulan mazimizden aldığımız güvenle yeni ufuklara yol almak için saflarımızı daha da sıklaştırdık. Ufkumuz yeniden büyük ve adil bir Dünya ve güçlü bir ümmet. Biz o kara kışlarda dahi bu ideallerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. 28 Şubat'ta, 15 Temmuz darbe girişiminde bu toprakların Mümin yürekli insanları vardı ve Allah'ın izniyle bu büyük Mümin yürekli insanların ellerinde yeni Türkiye inşa ediliyor ve İnşa edilecek" diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye büyük hizmetler yaptığını söyleyerek, "Ülkenin büyümesi, gelişmesi ve özgürlükler anlamında daha çok kazan elde edebilmesi için ve bu referandumda çok güçlü bir evet çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, parlamenter sistemin artık işlemez hale geldiğini vurgulayarak, "Bu ülkede 100 yıl önce kurulan parlamenter sistem bugüne kadar çok ağır aksak işleyerek geldi. Parlamenter Sistem o gün yeni alınan sıfır kilometre bir arabaydı. 100 yıl boyunca bu arabaya birçok kez kaza ve darbe yaptırıldı ve bu araba artık hurda haline geldi. 100 yıl önce yola çıkan parlamenter sistem 60'da, 71'de 80'de, 27 Nisan'da, 17-25 Aralık'ta ve en son 15 Temmuz'da çok büyük bir kaza geçirdi. Bu kazaların en önemli sebebi milletin iradesinin üzerine koymak istenen vesayetti. 94 yıllık tarihimizde tam 65 tane hükümet kuruldu. Yani 1,5 buçuk yıla 1 hükümet düşüyor. Normalde biz beş yılda bir seçim yapsak beş yılda bir yapmış olduğumuz seçim çerçevesinde 65. hükümet için 2183 yılında olmamız lazım ama biz 2017'deyiz yani 170 yıl bizden öteye hükümetlerin gitmesi gerekiyordu ama maalesef parlamenter sistemin yaşatmış olduğu arızalar 65 tane hükümete bu milleti mahkum etti. Biz eğer beş yılda bir seçim yapmış olsaydık şu an normalde 19. hükümetin olması gerekiyordu. Ama biz 65. hükümetteyiz. Yani velhasılıkelam 1 buçuk yıla bir hükümet düşüyor. Bu yüzden bu sitemin artık değiştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
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