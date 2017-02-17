17.02.2017 13:19:14

Memur-Sen'den referandum için evet daveti

Mumur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Anayasa değişikliği oylaması için evet diyerek davette bulundu.

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Mumur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Anayasa değişikliği oylaması için evet diyerek davette bulundu.Eğitim-Bir-Sen ve Mumur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 milyon 111 bin üye ile 81 ilde alanlara ineceklerini ve referandum için evet diyeceklerini söylemişti.Referandum ile ilgili çalışmalarını açıklayan Memur-Sen Şube Başkanı Oktay Cebeci ise açıklamasında, yerli ve milli sivil toplum anlayışının gücünü sahaya, masaya, meydanlara, yansıtmakta kararlı olduklarını söyledi.Kamu görevlilerine davette bulunan Cebeci, "Toplu sözleşme masasını, emeğin hakkı verildiğinde uzlaşma, alın terine haksızlık edildiğinde restleşme zemini olarak kullanma becerisini ispatlamış bir örgüt olarak bütün kamu görevlilerini Memur-Sen'e davet ediyoruz. Ülkemizin kamu görevlileri sadece kendilerine yönelik kazanımların artmasıyla yetinecek kadar bencil değil, hiçbir zaman da olmadı. Kamu görevlilerimiz, milletine ve ülkesine kazandırmaya, milletin ve ülkenin yeni umutlara, yeni fırsat ve imkânlara sahip olması için de ter akıtır. Milletinin, ülkesinin, devletinin dara düşmesine, zora düşürülmesine, operasyon alanına dönüştürülmesine izin vermez" ifadelerini kullandı.