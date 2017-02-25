25.02.2017 13:57:40

Memur Sen'den 'öncü sendika öncü kadın' konulu toplantı

Memur Sen ve Eğitim Bir sen Zonguldak kadın komisyonu tarafından 'Öncü sendika öncü kadın' konulu toplantı düzenledi.

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Memur Sen ve Eğitim Bir sen Zonguldak kadın komisyonu tarafından "Öncü sendika öncü kadın' konulu toplantı düzenledi.Camlı köşkte düzenlenen toplantıya; Memur sen ve Eğitim Birsen kadın komisyonları Genel Başkanı Doç.Dr. Habibe Öçal, illerin kadın komisyonları başkanları, Zonguldak memur-sen ve Eğitim birsen başkanları ve kadın üyeler katıldı.Toplantıya katılmak için Zonguldak'a gelen Memur Sen ve Eğitim Birsen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Doç. Dr. Habibe Öçal, "Memur-Sen olarak 1 milyon üyeye sahibiz. 1 milyon üyenin 4 yüz binini kadınlar oluşturuyor. Eğitim Bir-Sen'de ise 435 bin üyenin 185 binini kadınlar oluşturmakta. Aslında oransal olarak iyi bir konumdayız. Biz bu gücü bu ülkenin geleceği için çok daha iyi yerlere taşıyabileceğimize inanıyoruz. Ülkemiz çok zor süreçlerden geçiyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana sürekli zor süreçlerden geçinildi. Her 10 yılda bir bu ülke darbe ve kaos kültürüyle beslenmeye çalışıldı. Sanki darbe ve kaos bu ülkenin kaderiymiş gibi bu millete yaşatılmaya çalışıldı. Bunun en son örneğini 15 Temmuzda yaşadık. Bizi din kisvesi altında bir avuç vatan haini bu toplumu katletmeye çalıştı. Biz burada kadını ve erkeğiyle dik durduk ve ülkemize, milletimize sahip çıkmasını biliyoruz" şeklinde konuştu.